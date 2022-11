Avis | Comment la Chine a perdu la guerre du Covid

Les dirigeants chinois, cependant, semblent avoir cru que les fermetures pourraient éradiquer définitivement le coronavirus, et ils ont agi comme s’ils y croyaient toujours, même face à des preuves contraires accablantes.

Dans le même temps, la Chine n’a absolument pas réussi à développer un plan B. De nombreux Chinois âgés – le groupe le plus vulnérable – ne sont toujours pas complètement vaccinés. La Chine a également refusé d’utiliser des vaccins fabriqués à l’étranger, même si ses vaccins locaux, qui n’utilisent pas la technologie de l’ARNm, sont moins efficaces que les vaccins que le reste du monde reçoit.

Tout cela laisse le régime de Xi Jinping dans un piège qu’il a lui-même fabriqué. La politique zéro-Covid est évidemment insoutenable, mais y mettre fin reviendrait à admettre tacitement l’erreur, ce que les autocrates ne trouvent jamais facile. De plus, assouplir les règles signifierait un énorme pic de cas et de décès.

Non seulement bon nombre des Chinois les plus vulnérables sont restés non vaccinés ou ont reçu des injections inférieures, mais parce que le coronavirus a été supprimé, peu de Chinois ont une immunité naturelle, et la nation a également très peu de lits de soins intensifs, la laissant sans la capacité de faire face à un Poussée de Covid.

C’est un cauchemar, et personne ne sait comment ça se termine. Mais que pouvons-nous apprendre de la Chine ?

Premièrement, l’autocratie n’est pas, en fait, supérieure à la démocratie. Les autocrates peuvent agir rapidement et de manière décisive, mais ils peuvent aussi commettre d’énormes erreurs car personne ne peut leur dire quand ils se trompent. À un niveau fondamental, il existe une nette ressemblance entre le refus de Xi de reculer du zéro Covid et la catastrophe de Vladimir Poutine en Ukraine.

Deuxièmement, nous voyons pourquoi il est important pour les dirigeants d’être ouverts aux preuves et d’être prêts à changer de cap lorsqu’ils se sont trompés.

Ironiquement, aux États-Unis, les politiciens dont le dogmatisme ressemble le plus à celui des dirigeants chinois sont les républicains de droite. La Chine a rejeté les vaccins à ARNm étrangers, malgré des preuves évidentes de leur supériorité ; de nombreux dirigeants républicains ont rejeté les vaccins en général, même face à une énorme division partisane des taux de mortalité liée aux taux de vaccination différentiels. Cela contraste avec les démocrates, qui ont en général suivi quelque chose comme l’approche de la Nouvelle-Zélande, bien que beaucoup moins efficacement – ​​les restrictions au début, assouplies à mesure que la vaccination se répandait.