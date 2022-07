Avis | Comment je suis devenu un menteur pathologique

Il n’y avait aucun altruisme dans mes mensonges, et aucune promesse à tenir. Ils ne détenaient pas de plus grande vérité. Au moment où j’ai eu 24 ans, j’avais menti et volé plus que je ne suis à l’aise de l’admettre, même maintenant. Pour la première fois de ma vie d’adulte, j’ai envisagé la possibilité que je n’avais aucun droit.

J’ai entamé un long processus de déprogrammation de moi-même, que j’ai abordé comme un addict dans un programme en 12 étapes, sauf que je n’avais pas de feuille de route et pas de compagnons de route. Devenir une personne honnête, comme devenir un menteur en premier lieu, s’est fait par degrés ; c’était une discipline que je devais apprendre, et la pratiquer mettait parfois mes amis dans la position délicate d’entendre un mensonge et sa rétractation en l’espace de 30 secondes. Je ne pouvais imaginer aucune autre façon de procéder : contrairement à l’alcool ou à la drogue, le mensonge est une compulsion pour laquelle il n’existe aucune intervention connue. Avouer le problème d’un seul coup, plutôt que de manière fragmentaire, c’est demander aux gens de votre vie d’évaluer quelque chose qui est finalement insondable. Même après que l’honnêteté soit devenue une habitude, je devais encore apprendre comment les gens ordinaires disaient la vérité. Je reste sujet au partage excessif.

J’ai commencé à voir un thérapeute, qui m’a dit qu’il n’était pas rare que les enfants d’alcooliques cachent leur honte derrière une façade élaborée de mensonges. Et bien que je pense qu’il y a quelque chose à cela, ma honte la plus ancienne et la plus durable était d’être pauvre. Pendant des années, j’ai pensé que je pouvais la distancer en niant la réalité aussi longtemps qu’il en aurait fallu pour faire partie de la classe moyenne. Mais je sais maintenant que je serai toujours pauvre ; aucune somme d’argent ne changera jamais cela.

Il n’y a pas si longtemps, j’ai traversé une période difficile et j’ai dû emprunter de l’argent à un ami. Il n’a pas demandé pourquoi j’en avais besoin, mais je lui ai dit quand même – non pas parce que j’ai dépassé ma honte, mais parce que j’ai appris à apprécier ce que je craignais autrefois et à craindre ce que j’appréciais autrefois. Pendant quelques minutes, nous avons parlé de l’argent. Ensuite, nous avons parlé de choses plus importantes.

Joshua Hunt est écrivain et ancien correspondant de Reuters basé à Tokyo. Il écrit actuellement un livre sur la mode contrefaite et les produits de luxe.

