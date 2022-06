Avis | Comment je suis devenu un américain d’origine asiatique

Moins grandiloquent dans ses exhortations, le président Joe Biden évoque néanmoins aussi le spectre de la Chine pour exhorter à se retirer des politiques ratées des administrations passées.

Dans son discours sur l’état de l’Union de 2022, M. Biden s’est engagé à «transformer l’Amérique et nous mettre sur la voie de gagner la concurrence économique du 21e siècle à laquelle nous sommes confrontés avec le reste du monde – en particulier la Chine», comme si la Chine était particulièrement responsable de raser la fortune de la classe ouvrière. Il a appelé le Congrès à adopter la loi sur l’innovation bipartisane, qui, parmi ses dispositions, subventionnerait la production nationale de semi-conducteurs.

« Il n’est pas étonnant que le Parti communiste chinois fasse littéralement pression – en payant des lobbyistes – contre l’adoption de ce projet de loi », a déclaré M. Biden le mois dernier, semblant suggérer que l’idéologie en cause dans la désindustrialisation n’est pas le néolibéralisme mais le communisme.

Dans la mesure où nous considérons la violence anti-asiatique comme essentiellement un problème racial, notre recherche aura tendance à être des solutions antiracistes, comme une nouvelle législation sur les crimes de haine, qui pourraient ne pas tenir compte de manière adéquate de l’inégalité économique derrière la violence. En 2021, M. Biden a signé la loi Covid-19 sur les crimes haineux, facilitant le signalement des crimes haineux et accélérant le processus d’examen. Pourtant, cette même année, seules sept des 233 attaques anti-asiatiques signalées à New York ont ​​conduit à un plaidoyer de culpabilité pour crime de haine, selon un rapport publié cette année par l’Asian American Bar Association of New York et dédié à la mémoire de M. Chin

En 1982, M. Chin a été transformé en bouc émissaire non seulement pour les travailleurs et les cadres japonais de l’automobile, mais aussi pour la détérioration du mode de vie de ceux qui appartenaient autrefois solidement à la classe moyenne mais qui en sont rapidement sortis. Aujourd’hui, les Américains d’origine asiatique ne sont pas seulement le bouc émissaire de Xi Jinping ou des PDG chinois fourbes. Nous sommes également le bouc émissaire d’un sentiment de bien-être qui s’estompe dans une société axée sur le marché et hyperconcurrentielle. La violence anti-asiatique continuera d’être une réalité tant que les messages racistes du « péril jaune » sur la Chine se poursuivront et seront autorisés à dissimuler les forces structurelles profondes qui ont produit la division générationnelle et l’aliénation en Amérique. J’espère que M. Chin deviendra un symbole encore plus puissant de la justice en retard, non seulement pour les Américains d’origine asiatique, mais pour tous les Américains qui savent que leur valeur est supérieure à ce que le racisme et le capitalisme exigent.