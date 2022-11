Avis | Comment j’ai appris l’art de la séduction

L’astuce était d’éveiller en moi le bon sentiment – j’ai quelque chose qu’ils veulent et je veux le leur donner, mais pas encore – de faire des assiettes de nourriture un symbole pour autre chose, de dégager un air de légère retenue. J’ai appris ce que tous les bons vendeurs comprennent : si vous suggérez qu’une personne veut quelque chose avec suffisamment de confiance, il y a de fortes chances qu’elle vous croie.

Chaque quart de travail était un exercice dans l’art de la séduction, et chacun se terminait par un décompte de conseils qui équivalaient à une sorte de note – une rétroaction numérique sur le degré de ma réussite.

J’ai rapidement perfectionné mes compétences. Après seulement quelques semaines, je pouvais équilibrer cinq entrées sur un plateau, calculer instantanément une facture dans ma tête et tout aussi instantanément lire les clients. Je pouvais dire si un convive voulait que je le taquine, que je le traite avec un léger dégoût (rare, mais ils existaient) ou que je l’accueille comme un membre de la famille perdu depuis longtemps. Ma nature écervelée, qui me rendait maladroite dans ma vie de tous les jours, était focalisée par le flot d’indices sociaux. J’en ai intuitivement compris le rythme, comme un danseur qui prend un rythme. Quand je travaillais, je ne réfléchissais pas et je ne faisais pas d’erreurs, ce qui était bien, car mon gagne-pain en dépendait : en 1996, le salaire minimum pour les employés à pourboire était de 2,13 $ de l’heure.

Mon deuxième emploi en tant que serveur était au Greenhouse, une autre institution légendaire de Cambridge. Le restaurant hors de prix avait un panneau vert emblématique et une salle à manger perpétuellement embuée de fumée de cigarette. Les profs donnaient généralement un gros pourboire et voulaient un petit flirt sec, saupoudré d’ironie, comme si on était dans la même blague. Les cols bleus qui mangeaient au comptoir aimaient s’échanger des affections, se faire un peu taquiner. Un imitateur naturel, j’ai parfois laissé tomber mes R en parlant avec eux. Tu veux ça sur mahble seigle?

Après la Serre, il y avait huit ou 10 autres emplois dans les restaurants – l’épicerie juive où les familles venaient pour le brunch, la boulangerie fréquentée par les lesbiennes fortunées, le restaurant mexicain qui accueillait beaucoup de touristes et les enterrements de vie de jeune fille. Quelles que soient leurs différences, chaque restaurant était un microcosme de hiérarchies sociales plus larges. Une fois, j’ai travaillé un quart de brunch à Belmont avec un gars avec qui je sortais. Il se défonçait souvent avant le travail et était terrible dans son travail. Il n’a jamais pensé à ce que le client voulait, n’a jamais lu leurs visages pour des indices subtils, n’a jamais séduit personne. Il n’était pas obligé. Il pouvait se tromper de commande, mélanger les tables, renverser de l’eau sur un client et terminer le quart de travail avec une grande pile de pourboires. Pendant ce temps, mes revenus baissaient si je souriais trop peu ou trop.

J’ai appris que c’était une règle dans les restaurants : peu importe la qualité de leur service, les serveurs masculins recevaient de plus gros pourboires. Ils ont aussi rarement eu à supporter le genre d’abus que nous avons fait.