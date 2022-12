Avis | Comment Henri Matisse (et moi) avons eu un “beau corps”

Il y a là une leçon sur ce que signifie prendre soin de son corps, habiter les corps que nous avons et pas seulement avec acceptation et amour, comme on nous conseille souvent à juste titre de le faire. C’est une leçon apprise lorsque nous vivons à travers nos corps en tant que véhicules de beauté, en tant que conduits vers l’engagement esthétique. C’est une leçon apprise lorsque nous pratiquons une ouverture esthétique radicale à nos corps, à ce qu’ils peuvent faire et produire alors que le temps et le hasard nous transforment inévitablement.

À travers notre corps, nous exprimons une grande partie de qui nous sommes : par la voix, le sang-froid, les vêtements, les tatouages, les piercings, les tenues, le maquillage, les coiffures, les chaussures, les lunettes, les chansons, les livres, les trucs de skate et les cicatrices. C’est ainsi que nous communiquons et nous déployons dans le monde, dans, sur et avec d’autres beaux corps.

J’ai récemment ajouté une toute nouvelle cicatrice à ma collection, juste en dessous de celle sur le côté de mon visage. Alors que mon fils en bas âge était aux soins intensifs natals avec une fièvre mystérieuse, j’ai obtenu les résultats d’une IRM dont j’avais besoin pour une ancienne blessure au cou (du patinage). Il a révélé une grande croissance asymétrique sur mes amygdales linguales, un signe de lymphome. Une intervention chirurgicale urgente a enlevé un morceau de chair de la taille d’une prune qui bloquait la majeure partie de mes voies respiratoires. Depuis, j’ai rencontré l’oncologue et j’ai entendu les résultats. Il a été causé par une infection bactérienne grave et il n’y a aucun signe de cancer, juste une cicatrice naissante et un sacré mal de gorge.

Me voici en convalescence, souffrante, assise dans la lumière étrange et bienvenue de savoir que tout ira bien (et notre bébé aussi). Je ne volerai pas sur des rampes ou dans les airs, mais, comme Matisse, je chanterai à travers la cicatrice. Je vais chercher mes fils. Je vais cuisiner pour mes amis. J’aiderai mes élèves à s’émerveiller devant les complexités de la philosophie. Je vais écrire sur ce beau corps.