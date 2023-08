Avis | Comment Donald Trump maintient sa popularité malgré les ennuis judiciaires

La stratégie de Trump semble fonctionner. Selon un sondage du Siena College réalisé en juillet, 54% des électeurs primaires républicains probables préfèrent Trump. Son rival le plus proche, Gouverneur de Floride Ron DeSantis n’a recueilli le soutien que de 17 % des répondants, et aucun autre candidat n’a réussi à dépasser ne serait-ce que 3 % de soutien.

Premièrement, Trump génère à la fois de la sympathie et tente d’alimenter l’antagonisme en tant que stratégie politique efficace, défiant les normes politiques et faisant des déclarations abrasives. Cette approche lui vaut une visibilité sans pareille .

02:18 L’ancien président américain Donald Trump plaide non coupable des charges électorales de 2020 L’ancien président américain Donald Trump plaide non coupable des charges électorales de 2020

Cette stratégie fonctionne également parce que la polarisation politique augmente aux États-Unis. Selon l’enquête annuelle de Gallup sur les valeurs et les croyances, le nombre de personnes s’identifiant comme conservatrices ou très conservatrices sur les questions sociales est passé de 33 % l’an dernier à 38 %, le plus élevé depuis 2012. De même, 44 % des Américains ont déclaré être conservateurs. ou très conservateur sur les questions économiques.

En regardant le rapport annuel de Gallup, il est évident que dans le cadre des démocrates et des républicains, la modération politique n’est pas à la mode. Dans ce contexte, La rhétorique agressive de Trump aligne et accentue la polarisation parmi ses électeurs.

Au-delà de sa rhétorique, Trump est également habile à connecter avec ses électeurs . Une étude de 2020, qui examine la présidence de Trump dans le contexte de sa personnalité, le caractérise comme un leader avec des traits de personnalité audacieux, ambitieux, combatifs, impulsifs et dominants. Ceux-ci mettent en évidence sa capacité à éveiller les gens, à s’engager avec eux et à les diriger.

Mis à part le style de leadership de Trump, il faut examiner la base électorale de Trump pour comprendre la dynamique en jeu. Si l’on prend en compte les traits de personnalité décrits dans l’étude et crée un parallèle avec le sport, de nombreuses informations peuvent être obtenues.

Trump exhorte les propriétaires de la NFL à licencier les «fils de b *****» qui protestent contre l’hymne

Par exemple, le Ligue nationale de football – la meilleure ligue professionnelle de football américain – est la ligue sportive la plus populaire aux États-Unis. Un sondage Ipsos de janvier a révélé que 44 % des personnes interrogées considéraient le football professionnel comme leur sport préféré.

Ipsos a également examiné les caractéristiques des électeurs qui aiment la NFL. Alors que 58% des répondants qui votent démocrate ont déclaré que les jeux devraient être annulés en cas de une urgence médicale dans le jeu 64% des républicains ont déclaré que le jeu devrait continuer.

Ce genre de passion et d’engagement se reflète également dans la façon dont les républicains soutiennent toujours Trump malgré ses pertes et ses problèmes juridiques. Ce qui distingue Trump des autres candidats républicains et forme un lien plus profond avec ses électeurs, ce ne sont pas seulement les raisons politiques habituelles – opinions idéologiques profondes ou grands projets économiques – mais les gens s’identifient émotionnellement avec leur chef.

Ce lien avec les électeurs s’explique aussi via les réseaux sociaux . Trump est un maître dans l’utilisation des plateformes de médias sociaux. Avant les élections de 2020, il consacrait 47,3 % de ses dépenses publicitaires totales – plus de 200 millions de dollars américains – aux médias sociaux.

02:35 «Je suis un peu contrarié par la Chine», certaines des citations les plus mémorables de Trump sur la pandémie de coronavirus «Je suis un peu contrarié par la Chine», certaines des citations les plus mémorables de Trump sur la pandémie de coronavirus

Le discours de Trump sur les réseaux sociaux est un autre point important, tentant d’être «l’homme du peuple» et utilisant un langage commun. Dans un rapport analysant les manifestations du 6 janvier au Capitole, j’ai examiné 241 messages Facebook du compte de Trump et 150 du président américain Joe Biden. Il était surprenant de voir que les messages de Biden étaient bien construits et grammaticalement corrects tandis que Trump partageait des messages même tard dans la nuit, sans prendre la peine de s’adresser fautes de frappe et de grammaire .

Il est également clair que la politique « l’Amérique d’abord » de Trump bénéficie d’un soutien important parmi les électeurs de la classe ouvrière, même si elle fait l’objet de critiques substantielles. Les sondages suggèrent que les problèmes les plus urgents dans l’esprit des électeurs américains sont l’inflation et les coûts des soins de santé, et non l’isolationnisme ou d’autres concepts théoriques.

Compte tenu de tous ces faits, il n’est pas surprenant que Trump reste le candidat républicain le plus fort. Le principal obstacle qui s’oppose à sa réélection est la navigation dans le processus judiciaire. En attendant, il reste un nombre irréductible dans l’équation politique américaine.

Çağdaş Yüksel est chercheur adjoint au TRT World Research Center