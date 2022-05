Avis | Comment contrôler Covid quand tout le monde passe à autre chose

Les gouvernements peuvent augmenter l’utilisation des masques sans mandat en fabriquant des masques à grande échelle disponible dans tout cadre commercial ou public dans lequel les gens passent du temps ensemble à l’intérieur, en particulier pendant les surtensions. Les gouvernements des États et locaux peuvent faire ce que la ville de New York a fait pour les préservatifs : contrat avec un fabricant pour un approvisionnement continu en masques de haute qualité (par exemple, N95 ou équivalent).

Les gens font souvent des évaluations en une fraction de seconde en fonction de ce que font les autres. Les humains s’inquiètent par nature de s’intégrer. J’ai assisté à des événements où j’ai enlevé mon masque, car j’avais l’impression d’être le seul à en porter un. Comme pour les préservatifs, le port du masque doit être activement promu, même lorsqu’il n’y a pas d’obligation : faites en sorte qu’il semble socialement acceptable de porter un masque et socialement inacceptable de critiquer ceux qui le font.

Certains peuvent se demander si les masques sont devenus si politisés que de telles initiatives ne fonctionneraient pas. Mais je pense qu’il y a une fenêtre d’opportunité pour rendre les masques agnostiques plus susceptibles de les utiliser. Il y aura très probablement toujours un groupe de personnes qui ne porteront jamais de masque, un groupe qui en portera souvent un et bien d’autres entre les deux. Si vous pouvez pousser une fraction du masque agnostique à enfiler pendant les surtensions, cela pourrait réduire la transmission lorsqu’elle se produit dans une grande population. Les données suggèrent que la plupart des Américains sont favorables aux masques dans certains contextes.

Les gouvernements peuvent également étendre cette approche aux tests Covid. Les kits de test rapide doivent être distribués partout où les gens travaillent ou se rassemblent à l’intérieur, d’autant plus que, contrairement au test de dépistage du VIH, ces kits ne nécessitent aucun personnel médical et aucun conseil spécial pour un résultat positif.

Alors que les kits de test et les masques peuvent modifier l’architecture de choix – ce qui incite les gens à choisir de les utiliser là où ils ne le feraient pas normalement – l’architecture physique peut également prévenir les infections à Covid-19.

La Maison Blanche a annoncé un effort fédéral pour améliorer la qualité de l’air intérieur et réduire la transmission de Covid grâce à la ventilation, la filtration et la désinfection de l’air. En santé publique, les interventions les plus efficaces sont celles qui n’obligent pas les individus à modifier leur comportement et dans lesquelles des options saines leur sont simplement proposées par défaut, comme l’eau potable. Aux niveaux national et local, les gouvernements devraient envisager une législation complète qui oblige les installations à respecter des normes de qualité de l’air intérieur plus strictes, ainsi qu’à acheter et à fournir des kits de test rapide et des masques de haute qualité à tous les employés et clients, tout comme de nombreuses juridictions l’exigent. installations de disposer d’équipements ou de services adéquats pour d’autres raisons de santé et de sécurité, y compris des installations sanitaires de taille et d’équipement appropriés, de l’eau courante propre, des trousses de premiers soins, des défibrillateurs et des extincteurs.

Les mandats de vaccination – que je soutiens grandement – ​​semblent être devenus de plus en plus impopulaires, mais les décès dus à Covid parmi des groupes comme les personnes âgées sont inexcusables maintenant que les vaccins sont disponibles. Les villes devraient envisager de ramener les contrôles de vaccins pour certaines entreprises et certains événements. En règle générale, ils n’obligent personne à être vacciné, mais ils rendent la vie quotidienne très gênante si vous n’avez pas reçu vos vaccins, de la même manière que les interdictions de fumer à l’intérieur réduisent le tabagisme en le rendant plus difficile et moins acceptable socialement.