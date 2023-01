Avis | Comment ChatGPT détourne la démocratie

Cette capacité à comprendre et à cibler les acteurs au sein d’un réseau créerait un outil de piratage de l’IA, exploitant les vulnérabilités des systèmes sociaux, économiques et politiques avec une vitesse et une portée incroyables. Les systèmes législatifs seraient une cible particulière, car le motif d’attaquer les systèmes d’élaboration des politiques est si fort, parce que les données pour la formation de ces systèmes sont si largement disponibles et parce que l’utilisation de l’IA peut être si difficile à détecter – en particulier si elle est utilisée de manière stratégique. guider les acteurs humains.

Les données nécessaires pour former de tels systèmes de ciblage stratégique ne feront que croître avec le temps. Les sociétés ouvertes font généralement de leurs processus démocratiques un dossier public, et la plupart des législateurs sont impatients – du moins, de manière performative – d’accepter et de répondre aux messages qui semblent provenir de leurs électeurs.

Peut-être qu’un système d’IA pourrait découvrir quels membres du Congrès ont une influence significative sur le leadership, mais ont toujours des profils publics suffisamment bas pour qu’il n’y ait qu’une concurrence modeste pour leur attention. Il pourrait alors identifier le SuperPAC ou le groupe d’intérêt public ayant le plus grand impact sur les positions publiques de ce législateur. Peut-être pourrait-il même calibrer la taille du don nécessaire pour influencer cette organisation ou diriger des publicités en ligne ciblées transmettant un message stratégique à ses membres. Pour chaque finalité politique, le bon public ; et pour chaque public, le bon message au bon moment.

Ce qui rend la menace des lobbyistes propulsés par l’IA plus grande que la menace déjà posée par les entreprises de lobbying à prix élevés sur K Street, c’est leur potentiel d’accélération. Les lobbyistes humains s’appuient sur des décennies d’expérience pour trouver des solutions stratégiques afin d’obtenir un résultat politique. Cette expertise est limitée, et donc coûteuse.

L’IA pourrait, théoriquement, faire la même chose beaucoup plus rapidement et à moindre coût. La vitesse de sortie est un énorme avantage dans un écosystème dans lequel l’opinion publique et les récits des médias peuvent s’enraciner rapidement, tout comme être suffisamment agile pour évoluer rapidement en réponse à des événements mondiaux chaotiques.

De plus, la flexibilité de l’IA pourrait aider à exercer une influence sur de nombreuses politiques et juridictions simultanément. Imaginez une entreprise de lobbying assistée par l’IA qui peut tenter de placer une législation dans chaque projet de loi présenté au Congrès américain, ou même dans toutes les législatures des États. Les cabinets de lobbying ont tendance à travailler dans un seul État, car il existe de telles variations complexes dans la loi, la procédure et la structure politique. Avec l’aide de l’IA pour naviguer dans ces variations, il peut devenir plus facile d’exercer un pouvoir au-delà des frontières politiques.

Tout comme les enseignants devront changer la façon dont ils donnent les examens et les devoirs aux étudiants à la lumière de ChatGPT, les gouvernements devront changer leur relation avec les lobbyistes.