Avis | Comment célébrer le 16 juin

Ils peuvent également profiter de la journée pour se former. L’année dernière, alors que Juneteenth devenait un jour férié fédéral, un peu plus d’un quart des Américains n’en savaient rien du tout et un autre tiers en savait « un peu », selon Gallup. Cette année, le pourcentage qui ne sait rien des vacances est tombé à 11 % et le pourcentage qui en sait un peu est descendu à 29 %.

Même ma famille, qui fêtait le 16 juin depuis des générations, en savait très peu à ce sujet. Ma mère et moi sommes allés à la même école – à des décennies d’intervalle, bien sûr – une institution noire qui existait sous une forme ou une autre depuis 1887.

Mais elle ne se souvient d’aucune instruction spécifique en classe pendant les vacances et moi non plus. Indépendamment, nous avons tous les deux réalisé que nous avions commencé à nous renseigner davantage sur la journée ces dernières années, avec ma mère, qui aura 80 ans en novembre, en utilisant «un petit livre d’activités» qu’une église locale avait acheté pour enseigner la fête à ses enfants. Comme elle l’a dit, « J’ai appris plus de ce livre que je n’en ai jamais su sur Juneteenth. »

Le fait que Juneteenth soit consacré comme fête nationale rend plus probable que tous les Américains soient informés non seulement de la journée elle-même, mais aussi de l’héritage de l’esclavage, plus susceptibles d’interroger la notion même de liberté et d’examiner les imperfections de l’ordre d’émancipation.

Le président Abraham Lincoln a publié la proclamation d’émancipation le 1er janvier 1863, libérant les personnes réduites en esclavage détenues dans les États qui avaient fait sécession, et non dans les États qui n’avaient pas.

Mais parce que la proclamation a été publiée au milieu de la guerre civile, seul un petit nombre d’esclaves ont été libérés immédiatement. En fait, à l’époque, l’objectif principal de l’ordre était peut-être un outil de propagande. Comme le soulignent les Archives nationales, « cela a capturé le cœur et l’imagination de millions d’Américains et a fondamentalement transformé le caractère de la guerre ».