Avis | Comment Biden peut aider à sauver le Moyen-Orient

Deuxièmement, le coude du Jourdain où nous nous trouvions – l’endroit où la tradition dit que Jean-Baptiste a baptisé Jésus – mesurait environ 100 mètres de large, avec des rapides impétueux. Aujourd’hui, il ne fait que 5 à 10 mètres de large, sans rapides, c’est pourquoi nous pouvions voir des pèlerins chrétiens confortablement debout au milieu du Jourdain se faire baptiser par leur prêtre.

La connexion? Il fait maintenant si chaud ici depuis bien plus longtemps chaque année (près de 115 degrés en août dernier) que la seule culture qui peut encore être cultivée de manière fiable est la datte. Mais cela n’est possible que si les palmiers ont beaucoup d’eau, et qui est maintenant en danger.

Sans un Jourdain en bonne santé, même les palmiers dattiers ne pourront pas survivre ici. Middle East Eye a récemment cité un agriculteur jordanien sur la façon dont sa saison de plantation est devenue détraquée : « Nous avions l’habitude de commencer à planter en juillet, mais maintenant nous commençons en septembre ou même en octobre » parce que les mois d’été sont trop chauds. “Mais ensuite, il fait froid très vite” – trop vite parfois pour que les légumes survivent.

Comment obtenir plus d’eau ? L’ancienne méthode était la résistance, la pensée à somme nulle – “tout le monde se contente de prendre de l’eau pour ce qu’il pensait être ses besoins légitimes en matière de sécurité”, a expliqué Bromberg. Dans les années 1960, Israël a restreint le débit du Jourdain depuis la mer de Galilée afin de pouvoir détourner plus d’eau via un transporteur d’eau national vers Tel-Aviv assoiffé et vers le Néguev pour faire fleurir le désert. La Syrie a étouffé son affluent du Jourdain, le fleuve Yarmouk, et la Jordanie a limité ce qui restait de sa partie du Yarmouk et d’autres affluents alimentant le fleuve depuis son territoire.

La Jordanie autrefois puissante s’est transformée en un filet d’eau douce, que les sécheresses épisodiques n’ont fait qu’exacerber, entraînant l’assèchement d’une grande partie de la mer Morte. Pire, ils ont utilisé le Jourdain comme dépotoir pour les déchets humains.

La bonne nouvelle est qu’Israël et la Jordanie ont reconnu que cela était contre-productif et, dans le cadre de leur accord de paix de 1994, ont convenu qu’Israël fermerait le robinet de la mer de Galilée et donnerait à la Jordanie une plus grande part d’eau du fleuve. Mais le Jourdain ne pouvait pas suivre. Avec le climat de plus en plus chaud et sec dans la vallée – et 700 000 Jordaniens, 30 000 Israéliens et 60 000 Palestiniens essayant de vivre de l’agriculture là-bas – une solution plus durable était nécessaire.

En octobre 2021, j’ai écrit sur les grandes lignes de ce que j’espérais devenir un nouveau type de traité de paix entre Arabes et Israéliens – un traité favorisant la résilience entre les parties plutôt que de simplement mettre fin à la résistance entre les parties.