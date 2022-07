Avis | Comment avoir foi en la possibilité

Ca a du sens. Si vous pensez que votre destin est scellé par le changement climatique ou la Cour suprême ou le Parti républicain, eh bien, pourquoi feriez-vous quoi que ce soit à ce sujet ? Comme Mann l’a dit au Guardian, le doomérisme amène les gens à « être conduits sur la voie du désengagement ».

Cela pourrait vous surprendre de savoir que je suis une personne de plus en plus optimiste. Je suis beaucoup plus optimiste quant à l’avenir aujourd’hui que je ne l’étais à l’adolescence. (Je blâme le très mauvais moment qui est “d’être un adolescent”.) Et je suis encore plus ensoleillé aujourd’hui que je ne l’étais dans mes 20 ans. (Je suis maintenant dans la trentaine.) Cela est en partie dû au don du mariage, et en partie à cause des améliorations que j’ai constatées dans mon travail et dans la vie des gens autour de moi. De plus, des choses que je n’aurais jamais cru possibles en politique et dans la culture se sont produites de mon vivant parce que les gens ont refusé de céder au cynisme ou d’accepter que tout est en fait terrible.

J’ai trouvé que la meilleure façon de stimuler l’action est de commencer par l’optimisme – la conviction que ce que vous voulez est vraiment possible. (Cela signifie également avoir une vision réaliste de ce à quoi ressemblerait la vie si vous obteniez ce que vous vouliez.) J’ai utilisé l’optimisme pour aider les gens autour de moi à changer d’avis sur l’égalité du mariage et la réforme de l’immunité qualifiée, et j’ai plaidé en faveur de ces idées parce que je crois qu’elles sont bonnes, pas parce que ce sont les seules idées qui nous empêchent de mourir dans un cataclysme horrifiant. L’optimisme emprunte également au christianisme, car pour que cela fonctionne, vous devez avoir foi en la possibilité. Et je fais.