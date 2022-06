Avis | Comment atteindre la prochaine génération de propriétaires d’armes à feu américains

Compte tenu du manque de volonté, des demi-mesures et de l’inaction générale en matière de contrôle de l’offre, nous pourrions faire un sérieux effort pour faire baisser la demande. Sachant que les tueurs du Texas et de Buffalo n’avaient que 18 ans, nous pourrions essayer de passer à la génération suivante. En moyenne, les hommes qui ont grandi dans des ménages possédant des armes à feu et qui ont tiré une arme à feu déclarent avoir tiré leur première arme à feu à 12 ans, tandis que les femmes ont déclaré l’avoir fait à 17 ans. L’industrie des armes à feu dépense énormément d’argent en lobbying et en la publicité aussi.

Nous pourrions contrer ses efforts pour vendre plus d’armes avec une campagne massive de santé publique. Rendre les armes à feu moins cool, moins acceptables, moins faire partie du soi-disant « mode de vie américain ». Effrayer les gens. Dégoûtez-les. Essayez même l’humour.

Le Colorado a fait un petit pas dans la bonne direction avec une campagne de service public en 2021 mettant l’accent sur le stockage et la sécurité des armes à feu. L’objectif ici, en partie, était de réduire le taux effroyable de suicide chez les adolescents, un effort noble, mais cela fonctionne sur l’hypothèse de la possession d’armes à feu comme une situation acceptée.

Et si nous devenions plus ambitieux avec le message et que nous nous attaquions à la possession d’armes à feu elle-même ? Une campagne efficace contre l’achat d’armes à feu pourrait prendre un certain nombre de moyens. Il pourrait regarder les images d’actualités incessantes de la vague de fusillades de masse dans le pays – des titres difficiles à prendre au fur et à mesure qu’ils se produisent mais qui sont encore plus dévastateurs dans l’ensemble. Une campagne efficace pourrait comptabiliser de manière émouvante les meurtres sur une période donnée, comme Gary Younge l’a fait dans son livre “Another Day in the Death of America” ​​ou dans la veine du blog de Jill Leovy, The Homicide Report, qui a tenté de suivre chaque meurtre à Los Angeles. Comté dans un an. Ou cela pourrait devenir personnel, en utilisant le témoignage d’un enfant qui a perdu sa sœur dans une fusillade à l’école ou d’un adolescent dont un ami s’est suicidé à 14 ans en utilisant une arme gardée dans la maison par ses propres parents.

Avant de fermer cela en tant que territoire de Tipper Gore ou de simplement dire non à Nancy Reagan 2.0, considérez l’effet d’autres grandes campagnes de service public, qui sont particulièrement réussies lorsqu’il est clair que le message consiste à sauver des vies. Entre le début de la campagne des ceintures de sécurité et le début des années 2000, selon un rapport, l’utilisation est passée de 14 % à 80 %, sauvant des milliers de vies. Le taux de décès au volant en état d’ébriété a continué de baisser depuis la campagne « Les amis ne laissent pas leurs amis conduire ivre » qui a débuté en 1983. L’un des éléments clés de Mothers Against Drunk Driving était ses efforts pour lutter contre les normes sociales.