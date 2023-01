Avis | Comment arrêter les suicides liés à la douleur chronique

“Tout le corps tremble et se branle 24h/24 et 7j/7”, a-t-elle déclaré.

Mme Fuqua a déclaré qu’elle avait contacté des dizaines de médecins essayant de trouver des soins. Elle a également appelé le programme de réponse rapide aux opioïdes‌‌ du CDC, qui est destiné à aider lorsque les cliniques de la douleur sont fermées ou qu’un grand nombre de patients opioïdes perdent leur médecin pour une raison quelconque. “C’était presque comme s’ils pensaient que j’étais hors de propos, voire ridicule, pour les avoir appelés”, a-t-elle déclaré. La direction du ‌‌programme admet qu’elle a du mal à trouver des médecins pour aider ces patients‌‌, et en est aux étapes préliminaires d’examen des propositions pour étudier pourquoi elles sont rejetées.

‌‌Les défenseurs des patients disent que la réponse est simple : les médecins qui acceptent de prendre un nombre important de patients atteints de douleur chronique qui ont besoin d’opioïdes craignent à juste titre l’examen minutieux des forces de l’ordre. Les médecins ayant plus que quelques patients à forte dose se démarqueront immédiatement dans les bases de données de suivi des prescriptions, même s’ils sont spécialistes de la douleur.

Alors, que peut-on faire pour aider les personnes souffrant de douleurs insurmontables qui ne répondent qu’aux opioïdes ? Premièrement, le chirurgien général doit envoyer une autre lettre aux professionnels de la santé, comme l’a fait le Dr Vivek Murthy lorsqu’il a annoncé la publication des directives 2016 du CDC pour la prescription d’opioïdes. La nouvelle lettre doit informer les prestataires de la mise à jour de 2022 et, cette fois, mettre fortement en garde contre les réductions de dose involontaires pour les patients existants comme moyen de réduire le risque de surdosage. La directive initiale justifiait ce niveau élevé d’attention nationale, et elle blessait les personnes souffrantes – une mise à jour destinée à améliorer leur traitement mériterait certainement une publicité équivalente.

Deuxièmement‌‌, le procureur général des États-Unis doit envoyer une lettre similaire à la DEA et à ses procureurs, leur ordonnant de cesser de poursuivre les médecins simplement parce qu’ils prescrivent de fortes doses d’opioïdes ou des combinaisons de médicaments potentiellement risquées. S’il n’y a pas d’autres signes d’intention criminelle, il s’agit d’un jugement médical et d’une éventuelle faute professionnelle, et non d’un problème qui devrait être traité par les forces de l’ordre fédérales. Et lorsque les agents trouvent des médecins qui vendent réellement de la drogue, eux-mêmes et des agences comme le CDC doivent s’assurer qu’il n’y a pas d’interruption des soins de la douleur ou de la toxicomanie pour les patients, avant que casse les médecins.

Les patients qui sont abandonnés au sevrage et à la douleur non traitée ont un risque accru de décès par surdose de près de 300 %, et leur risque de suicide est également significativement élevé. Si des milliers d’entre eux n’avaient pas été coupés en premier lieu, l’énorme marché du fentanyl de rue qui existe maintenant aurait pu être minimisé plutôt que alimenté en carburant de fusée. Il est à la fois cruel et absurde d’augmenter le risque de décès par surdose et de suicide des patients dans le but de réduire ces méfaits.

Pour résoudre définitivement ce problème, le Congrès doit adopter une législation pour fournir un havre de paix aux patients souffrant de douleurs insurmontables et à leurs médecins. Les personnes comme Mme Fuqua qui ont un besoin clair et documenté d’opioïdes ne devraient pas avoir à vivre comme si chaque fois qu’elles réussissaient à obtenir une ordonnance, il s’agissait d’un « sursis d’exécution », comme elle l’a dit.

Ce n’est pas la faute des personnes qui souffrent si l’Amérique a un problème de dépendance. Leur refuser l’accès aux médicaments nécessaires n’aide personne. Au moins un homme et sa femme sont déjà morts par suicide suite à la fermeture de la clinique fréquentée par Mme Fuqua.