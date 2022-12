Avis | Comment Anthony Fauci a discrètement choqué les militants du sida

Le Dr Fauci a traversé le feu avec nous, et ses amitiés avec les militants du sida se sont approfondies avec le temps, liées par un traumatisme partagé. Au cours de ces premières années, alors que certains membres de notre communauté l’accusaient de ne pas se soucier suffisamment du sida, il ne nous a pas parlé des centaines d’homosexuels qu’il avait tenté de sauver sous ses soins à l’hôpital NIH. Jusqu’à ce mois-ci, il y faisait encore des tournées, clinicien avant tout.

Lorsque Covid a frappé et que le reste du monde a rencontré le Dr Fauci, il s’est appuyé sur nous pour obtenir des conseils. David Barr, un autre vétéran d’ACT UP, a organisé et organisé des appels hebdomadaires avec lui et des responsables de la santé de diverses villes de première ligne, permettant au Dr Fauci de contrer la tournure rose des autres membres du groupe de travail de la Maison Blanche avec un “Ce n’est pas ce que j’entends. J’ai toujours été un politicien parmi les militants, et c’est l’honneur de ma vie qu’il se soit durement appuyé sur moi pendant son année tumultueuse naviguant entre «équipe normale» et «équipe folle» dans l’orbite du président Donald Trump.

Comme nous tous, le Dr Fauci a ses défauts, mais je n’ai jamais rencontré d’homme plus disposé à laisser un ami le déchirer. Nos conversations sont remplies de bombes F. Sa volonté de donner à absolument tout le monde le bénéfice d’une humanité partagée – “Je viens de rencontrer Jared, et il a l’air d’être un bon gars” – est presque bizarre mais s’est avérée utile au cours de sa période de travail pour sept présidents.

Parce qu’il a croisé M. Trump, le Dr Fauci a été transformé en méchant pour la foule MAGA, fournissant du fourrage à ceux qui prospèrent sur les conspirations et la haine. Il y a rarement eu un plus grand écart entre la méchanceté d’une foule et la décence de sa cible.

Au-delà de l’effrayante minorité anti-science d’aujourd’hui, il existe une majorité qui couvre le monde. Parmi eux, il y a des hommes gais séropositifs comme moi qui ont survécu aux premières années de la peste – maintenant, étonnamment, vieillissant dans nos 60 et 70 ans. Nous appartenons à une communauté beaucoup plus large de personnes vivant avec le VIH en Amérique aujourd’hui, dont la plupart sont des personnes de couleur. Et au-delà de nos frontières, nous sommes liés à des millions d’hommes, de femmes et d’enfants en Afrique subsaharienne dont la vie a été sauvée par la science et les défenseurs de la santé publique.

Notre majorité comprend des millions d’Américains qui ont écouté les conseils du Dr Fauci au cours de cette première année effrayante de Covid et ont continué à écouter pendant que nous nous faisions vacciner et booster, et nous avons survécu à ce fléau. Nous puisons de l’espoir dans les progrès de la science. Nous avons la chance d’avoir des héros prêts à défendre la vérité, insoumis aux assauts meurtriers.

Au nom de nous tous, merci, Tony Fauci.

M. Staley est président du conseil d’administration de PrEP4All, un important groupe de défense de la prévention du VIH. Ses mémoires, “Never Silent: ACT UP and My Life in Activism”, ont été publiées l’année dernière.