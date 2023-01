Avis | Combien de temps Hakeem Jeffries peut-il garder ses chats démocrates en troupeau ?

M. Jeffries, qui a commencé sa carrière en tant qu’avocat d’entreprise en chaussures blanches et est devenu plus tard un membre de l’Assemblée d’État, n’a jamais été un libéral aux yeux étoilés. Avant la chute spectaculaire d’Andrew Cuomo, il comptait M. Jeffries comme l’un de ses meilleurs alliés dans l’État. Le mandat de M. Jeffries au Congrès, qui ne s’étend que sur une décennie, a chevauché la montée de la gauche socialiste de New York, et il a soutenu avec enthousiasme les candidats qui ont tenté de repousser les socialistes.

Contrairement aux jeunes gauchistes qui ont accédé au pouvoir en 2019, M. Jeffries est un fervent partisan d’Israël et des écoles à charte privées et financées par l’État. Il s’est affronté avec des progressistes qui ont soutenu le financement de la police à la suite des manifestations de George Floyd. “Il n’y aura jamais un moment où je plierai le genou devant le socialisme démocratique de la gauche dure”, a déclaré M. Jeffries pas plus tard qu’en 2021.

Un orateur efficace ne devrait jamais « plier le genou » devant qui que ce soit, mais si M. Jeffries a la chance de siéger dans la majorité, il devra commencer à compter les votes. L’une des histoires négligées des mi-mandats de 2022 était le nombre de candidats de gauche ou favorables à l’équipe qui ont remporté les élections. L’ancienne stratégie des Justice Democrats consistant à contester les sièges bleus sûrs commence à porter des fruits considérables. Les modérés ont raison de dire que les démocrates de la veine Bernie Sanders ou Ilhan Omar n’ont pas encore prouvé qu’ils peuvent gagner un terrain de swing – mais ils n’auront pas à avoir une influence tangible à Washington.

En plus des démocrates comme M. Bowman et Mme Pressley, le Congrès compte désormais Maxwell Frost, l’activiste de 26 ans qui a gagné avec le ferme soutien de M. Sanders. Sans grande fanfare, M. Sanders a également pu oindre un successeur potentiel dans le Vermont, élevant Becca Balint, une proche alliée, au seul siège de la Chambre de l’État.

M. Frost et Mme Balint ne sont pas seuls dans cette nouvelle classe. Summer Lee, qui a commencé sa carrière en tant qu’alliée des socialistes démocrates d’Amérique et a été soutenue par les démocrates de la justice, a surmonté l’opposition furieuse de la droite pour devenir membre du Congrès de Pennsylvanie. Greg Casar du Texas est un autre juge démocrate qui a maintenant prêté serment. Delia Ramirez, une démocrate de la région de Chicago, soutient les principales prescriptions politiques du Squad comme Medicare for All et un Green New Deal.

En minorité, ils seront relativement impuissants. M. Casar a parlé de plaider pour que M. Biden prenne davantage de mesures exécutives lorsque cela est possible, soulignant la nécessité de règles plus strictes en matière d’heures supplémentaires et de protections du travail. Pour l’instant, M. Jeffries peut faire la paix avec le mouvement progressiste au sens large.

Mais ces démocrates peuvent chercher leurs propres places dans des comités influents comme les règles et espérer, au fil du temps, saper le pouvoir du leader législatif et forcer davantage de débats à la Chambre. En 2019, lorsque l’équipe est arrivée pour la première fois à Washington et que Mme Pelosi est redevenue conférencière, elle manquait d’influence. Quatre votes n’étaient pas beaucoup pour elle – mais 11 et compter peut être une autre affaire pour M. Jeffries.