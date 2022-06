Gosar a publié une déclaration défendant la vidéo, qui montre l’image de dessin animé de lui-même volant en jetpack pour tuer le géant Ocasio-Cortez : « Le dessin animé dépeint la nature symbolique d’une bataille entre des politiques légales et illégales et n’est en aucun cas destiné à être ciblé attaque contre le représentant Cortez », dit-il, avant d’ajouter:« C’est une caricature symbolique. Ce n’est pas la vraie vie. Le membre du Congrès Gosar ne peut pas voler.

Ruth Bloch Rubin, politologue à l’Université de Chicago, a décrit dans un e-mail les différences entre l’équipe et le caucus MAGA :

Les législateurs peuvent être extrêmes de bien des façons. Ils peuvent être extrémistes dans leurs préférences politiques, extrémistes dans leurs tactiques préférées et extrémistes dans leurs messages politiques. En matière de politique, ce que veulent des gens comme Greene et Gosar n’est pas exactement clair – ce ne sont pas exactement des mordus de politique. Les membres de l’équipe ont fait plus pour communiquer leurs priorités politiques – par exemple, sur des questions telles que la police et le changement climatique – et là, ce qu’ils veulent est généralement plus libéral que ce que certains (peut-être beaucoup) du parti sont susceptibles de soutenir.

En termes de messages politiques, a déclaré Rubin, « il est indéniable que Greene et Gosar ont fait plus pour s’écarter de la politique normale – assimilant les exigences de vaccination au régime nazi ou menant des campagnes publicitaires violentes – que tout ce qui a jamais été dit par un membre de l’équipe ».

Quel groupe a fait le plus de dégâts à son propre parti, ai-je demandé à Rubin ?

Si/quand les démocrates perdent gros à mi-mandat, je pense qu’il est probable que l’équipe sera confrontée à de nombreuses critiques pour avoir poussé des politiques progressistes qui ne sont pas suffisamment populaires auprès des électeurs (réforme de la police) par rapport à celles qui bénéficient d’un plus grand soutien public (élargissement de l’assurance-maladie, par exemple).

Mais, a soutenu Rubin, Biden portera également la responsabilité si les démocrates souffrent gravement en novembre :

De nos jours, il est déraisonnable de s’attendre à ce que vous puissiez être une figure du FDR sans le genre de majorités importantes et stables au Congrès dont il a bénéficié. Le résultat d’être un politicien expérimenté est que vous devez anticiper cela et planifier en conséquence. Inversement, poursuit Rubin, Il y a peu de preuves que des républicains comme Gosar et Greene causent des dommages à court terme au Parti républicain – les dommages à long terme sont moins clairs. Et une façon de dire est que les dirigeants républicains (et les électeurs) n’ont pas perdu de temps pour se débarrasser du seul membre dont la conduite n’a pas amélioré la marque du parti : Madison Cawthorne. Le fait que cela ne soit pas arrivé à Greene ou Gosar ou à d’autres membres de MAGAish suggère qu’ils ne sont pas perçus comme un problème suffisant.

Frances Lee, politologue à Princeton, a fait valoir dans un courriel que les extrémistes peuvent en fait jouer un rôle constructif dans les procédures législatives :

Sans défendre les excès et la démagogie auxquels se livrent certains des membres que vous citez, quelques exemples me viennent à l’esprit : Massie s’est vigoureusement opposée à l’utilisation continue du vote par procuration au Congrès depuis plus de deux ans après le début de la pandémie comme sapant les traditions et le caractère de l’institution. Pour ceux d’entre nous qui s’inquiètent depuis longtemps de l’énorme proportion de membres qui ne sont à Washington que du mardi au jeudi, de telles perspectives sont-elles hors de portée ? Y avait-il une valeur dans l’insistance de Massie à organiser un débat public avant que le Congrès n’adopte la loi CARES de 2,2 billions de dollars, une position qui a suscité une sévère dénonciation du président Trump lui-même?

Lee a reconnu que

Les membres qui incitent à la violence contre d’autres membres ou contre l’institution ne peuvent être tolérés. Mais j’encouragerais une attitude tolérante envers les représentants légitimement élus, même ceux qui ont des opinions bien en dehors du courant dominant. Il vaut toujours la peine de considérer ce que leurs électeurs voient en eux et ce qu’ils contribuent, le cas échéant, au débat. Ces membres font du Congrès un organe plus représentatif.

Michael B. Levy, qui a été chef de cabinet de l’ancien sénateur Lloyd Bentsen, démocrate du Texas, a souligné qu ‘«il existe de nombreuses similitudes dans le fait que les deux groupes vivent et meurent à leurs primaires parce que leurs districts sont des districts à parti unique et ni l’un ni l’autre n’a s’inquiéter beaucoup de l’électeur médian dans leurs États.

Au-delà de cela, a poursuivi Levy, il existe des différences significatives : « L’agenda de l’escouade est un agenda de gauche social-démocrate international de base qui relie un État-providence social en expansion à un domaine en expansion de libéralisme culturel et de politique identitaire. »

L’équipe, a écrit Levy, « tout en étant disposée à attaquer les membres de leur propre parti et à soutenir les candidats aux primaires qui se présentent contre les titulaires de leur propre parti, continue de faire preuve de loyauté envers les normes démocratiques fondamentales dans le système dans son ensemble ».

En revanche, a déclaré Levy, « le caucus MAGA a une idéologie moins cohérente, même s’il a un ton populiste en colère très distinct. » Cela peut être temporaire, a suggéré Levy,

alors que de plus en plus d’intellectuels tentent de créer une sorte d’« idéologie intégriste cohérente associant protectionnisme, traditionalisme culturel et religieux, et une politique étrangère isolationniste mais nationaliste. On peut dire que leur est aussi une variante de la politique identitaire, mais c’est moins clairement articulé. Pour autant que je sache, ils n’ont pas une approche cohérente de la politique économique ou de l’État-providence.

Deux universitaires très critiques à l’égard des développements du Parti républicain, Norman Ornstein de l’American Enterprise Institute et Thomas Mann de la Brookings Institution, co-auteurs du livre « It’s Even Worse Than It Looks: How the American Constitutional System Collided With la nouvelle politique de l’extrémisme », étaient tous deux beaucoup plus critiques à l’égard du caucus MAGA que de l’équipe.

Mann était catégorique dans son e-mail :

Le MAGA Caucus est antidémocratique, autoritaire et complètement coupé de la réalité et de la vérité. L’équipe embrasse les opinions de gauche bien dans le spectre démocratique. Ce qui est frappant à propos du MAGA Caucus, c’est qu’il est plus proche du courant dominant républicain ces jours-ci, étant donné la réticence des titulaires de charge républicains à défier Trump. Nous nous inquiétons pour l’avenir de la démocratie américaine parce que l’ensemble du Parti républicain s’est évanoui. Les extrémistes fous ont pris le contrôle de l’un de nos deux grands partis.

Le groupe MAGA, écrit Ornstein par e-mail, est composé de

les vrais croyants, qui pensent que Trump a gagné, qu’il y a une fraude électorale endémique, que le pays a besoin d’un caudillo, que nous devons sévir contre les personnes trans, que la théorie critique de la race est un mal qui balaie le pays et plus encore. L’équipe est certes à l’extrémité gauche du parti, mais elle n’a pas de tendances et d’opinions autoritaires.

Ocasio-Cortez, a écrit Ornstein, « est intelligente, capable et a géré ses cinq minutes d’interrogatoire dans des comités comme un maître ».