Avis | Cocktail de pommes de terre Latke, quelqu’un?

Une partie de cela est une histoire sur Internet – des boutiques Amazon, Etsy et Instagram, où n’importe quelle blague peut être transformée en T-shirt ou imprimée en 3D dans une menorah fonctionnelle et envoyée sur le marché en l’espace de quelques jours.

Mais dans le cas du kitsch de Hanukkah en particulier, l’histoire est importante. Avant de venir en Amérique, Hanukkah était une fête mineure et souvent négligée. Au 19ème siècle, les Juifs européens pouvaient improviser une menorah sur des bandes de fer blanc ou une pomme de terre éjectée et l’appeler une nuit. Mais au début du XXe siècle, en partie parce que de nombreux Américains de langue yiddish célébraient Noël comme un rite de passage dans le Nouveau Monde, il y a eu une poussée pour faire de Hanukkah une grande fête – une fête nationale avec des chansons, des aliments et des rituels. , de plus en plus destinés aux enfants. Hanukkah est, en grande partie, une œuvre de génie américain. Et, bien sûr, le marketing américain. Au milieu du 20e siècle, il y avait déjà une telle nouveauté : des pièces de monnaie en chocolat recouvertes de papier d’aluminium, des décorations d’étoile de David, des disques singalong, des dreidels en plastique, des bougeoirs musicaux et des livres de cuisine comprenant des recettes de salade de menorah, une concoction moulée qui comprend près d’une livre de crème. du fromage.

D’une certaine manière, Hanukkah pourrait absorber cette surabondance de choses parce que le sens de la fête – dont l’histoire n’apparaît pas dans la Bible hébraïque – a toujours été une sorte de remplissage. S’agit-il du miracle du temple reconsacré à Jérusalem, dont la lampe a brûlé pendant huit nuits avec l’équivalent d’une nuit d’huile ? Ou s’agit-il d’un petit groupe de fanatiques juifs – les Maccabées – se révoltant contre l’hellénisation ?

Dans les années 1960 et 1970, la juiverie musclée du nouvel État d’Israël était assimilée aux Macchabées guerriers. Au cours des dernières décennies, leur nationalisme anti-assimilationniste a semblé plus scandaleux – en particulier pour les familles interconfessionnelles – lors de cette fête juive des plus assimilationnistes. Une célébration de la guerre civile et de l’intégrisme n’est pas ce que l’on souhaite le plus à l’éclairage de la menorah de la Maison Blanche. Ainsi, de nos jours, le pourquoi de Hanukkah reste une question ouverte.

Dernièrement, j’ai commencé à en venir à l’idée que le kitsch de Hanukkah pourrait être une sorte de réponse en soi plutôt qu’un manque de sens.