Avis | Club Q, James Dobson

Si vous êtes déjà allé dans un bar gay en vacances ou si vous avez déjà travaillé dans un bar gay pendant des vacances, et je l’ai fait, vous pouvez observer la transformation de chaque personne qui franchit ces portes : le relâchement des muscles de la mâchoire et des épaules. , les hanches qui commencent à rouler à peu près à mi-chemin à travers la pièce, le ton de la voix qui change entre la porte d’entrée et le bar. Vous regardez les gens devenir eux-mêmes alors qu’ils renvoient ce premier coup, le coup médicinal, puis trouvent des amis immédiats au bar ou sur la terrasse. C’est aussi beau que tragique.

C’est tragique parce qu’ils n’allaient jamais nous laisser seuls. Peu importe à quel point nous l’avons gardé silencieux, peu importe à quel point nous l’avons caché devant eux. La police est entrée dans nos maisons et nous a traînés menottés, a imprimé les photos d’identité dans le journal pour que nos patrons, nos familles et nos voisins sachent ce qu’ils nous avaient dit de garder secret. L’armée nous a harcelés, menacés et chassés, même s’ils disaient qu’ils ne demanderaient pas si nous ne le disions pas.

Ils ne veulent pas que nous nous sentions en sécurité. Ils ne veulent pas que nous soyons en sécurité.

Joshua Thurman, dans une interview en larmes peu de temps après avoir survécu à la fusillade du week-end dernier, a demandé : « Où sommes-nous censés aller ?

Les émeutes de Stonewall ont commencé parce qu’ils mentaient aussi quand ils nous ont dit de garder ça à huis clos. Nous sommes donc sortis dans la rue. Nous avons riposté. Nous avons également riposté samedi soir. Ce sont les clients du club qui ont arrêté le tireur, qui l’ont jeté à terre et l’ont maîtrisé jusqu’à l’arrivée de la police, et quand ils sont arrivés, ils ont passé des menottes à l’un de ces clients, qui a déclaré plus tard que la police l’avait enfermé dans une voiture de police, l’empêchant brièvement de s’occuper des membres de sa famille.

La police, en tant qu’institution, n’a pas été conçue pour protéger les personnes homosexuelles, pas lorsque les politiciens sèment la peur au sujet des drag queens et des toilettes pour rallier une base évangélique.

Nous nous protégeons. Nous nous battrons pour nous-mêmes. Nous l’avons toujours fait. Nous pleurerons. Nous allons récolter de l’argent. Nous allons organiser. Et nous continuerons à nous battre, jusqu’à ce que nous soyons tous en sécurité, partout.

Mais ce soir, je vais dans un bar gay. Il y aura peut-être un drag show.