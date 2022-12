Avis | Clowns maléfiques et lions lâches

Les incendiaires se frayent un chemin dans sa maison avec une combinaison de supplications serviles, d’intimidations subtiles et d’appels à la vanité morale de Biedermann. Et Biedermann, qui nourrit un sentiment caché de culpabilité et craint une confrontation ouverte, est leur marque idéale. À la fin de la pièce, il tend aux incendiaires les allumettes avec lesquelles ils vont faire sauter la maison. Il ne peut pas concevoir qu’il n’est plus en charge. Il pense que lui et les incendiaires sont dans une grosse blague, ne réalisant jamais qu’il est devenu la cible de la blague elle-même.

Il n’est pas difficile de comprendre qui sont les incendiaires d’aujourd’hui. Il n’y a pas que Trump, Greene et Vladimir Poutine. Ce sont aussi les entrepreneurs idéologiques dans les universités, les entreprises, les maisons d’édition et les médias d’information qui travaillent presque ouvertement pour saper les missions de ces institutions – l’excellence intellectuelle, la rentabilité, la liberté d’expression, l’objectivité – au nom d’objectifs sociaux plus élevés comme la représentation, la durabilité, la sensibilité. et « clarté morale ». Leur but n’est pas d’améliorer leur maison. C’est pour les faire sauter.

Le défi le plus difficile est de reconnaître nos Biedermann d’aujourd’hui : le président d’université qui prétend croire en la liberté académique, jusqu’à ce qu’il se joigne aux incendiaires pour détruire la carrière des professeurs titulaires ; l’éditeur de magazine qui prétend croire à un débat vigoureux, jusqu’à ce qu’il capitule devant ceux qui n’y croient pas ; le membre de la Maison républicaine qui dit que c’en est assez après le 6 janvier, jusqu’à ce qu’il trouve beaucoup plus pratique de laisser passer le passé.

Ce sont quelques-uns des faibles qui se trompent d’eux-mêmes et qui donnent le ton de la vie institutionnelle dans une grande partie de l’Amérique aujourd’hui. C’est pourquoi tant d’autres vivent dans la peur.