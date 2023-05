Avis Chipolo Card Spot – Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Tracker ultra fin

De la recherche de clés laissées dans un bus ou tombées d’une poche dans le parc à l’alerte sonore du tracker pour localiser votre télécommande, l’AirTag d’Apple et les trackers concurrents ont aidé des millions d’utilisateurs à trouver des objets aussi variés que des clés, des bagages, des véhicules et des animaux domestiques en utilisant leur technologie sans fil Bluetooth liée aux réseaux connectés d’utilisateurs.

le tracker Apple AirTag est incroyablement populaire, mais bien qu’il soit petit et compact, il est, pour ne pas être impoli, assez gros.

Mettez-en un dans votre portefeuille et il introduira un renflement laid et peut-être inconfortable.

Chipolo, fabricant du populaire tracker ONE, a un nouveau tracker Card Spot qui est conçu dans un facteur de forme ultra-mince spécifiquement pour tenir dans un portefeuille.

Vous pouvez acheter des portefeuilles avec un support AirTag intégré, mais même ceux-ci ne peuvent pas éviter le renflement peu attrayant de l’AirTag.

Le Card Spot a une épaisseur de 2,4 mm, soit un tiers de la hauteur du tracker de 8 mm d’Apple. Le diamètre de 32 mm de l’AirTag le rend plus court que le Card Spot de la taille d’une carte de crédit (85 x 54 mm), mais c’est la finesse et non la longueur qui rend le Card Spot spécial.

Pesant 8,7 g, le Card Spot est légèrement plus léger que l’AirTag 11 g, mais vous ne remarquerez pas la différence par rapport à un ensemble de balances ultra-précises.

La société de conception néerlandaise Secrid, qui vend des portefeuilles qui protègent contre l’écrémage NFC/RFID, s’est associée à Chipolo pour vendre le Card Spot aux côtés de ses portefeuilles intelligents Cardprotector, mais le Chipolo Card Spot s’adaptera à n’importe quel portefeuille contenant une carte.

Il est à peu près aussi épais que deux cartes de crédit placées ensemble, de sorte que le tracker prend de la place, bien que rien d’aussi évident que d’insérer un AirTag.

Avantage sonore

Certains utilisateurs d’AirTag se sont plaints que le tracker Apple, à environ 60 décibels, n’est pas assez fort, lorsque vous jouez le son pour le localiser. De très près, son haut-parleur est bien mais à 30 m, il n’est pas toujours assez fort, surtout si le tracker est glissé dans un sac.

Le haut-parleur intégré du Card Spot est beaucoup plus fort à 105 dB. Ce n’est pas le tracker le plus bruyant – cet honneur revient au 128dB Tile Pro – mais il est nettement plus fort que le son d’alerte AirTag.

La batterie du Card Spot dure deux fois plus longtemps que celle de l’AirTag, mais elle n’est pas remplaçable comme la batterie du tracker d’Apple. Au lieu de cela, Chipolo dispose d’un service de recyclage et de renouvellement qui signifie que l’ancienne carte sera recyclée en même temps que vous pouvez en acheter une nouvelle à moitié prix si vous enregistrez votre tracker au moment de l’achat.

Classé IP67, l’AirTag est entièrement étanche à l’eau et à la poussière. Classé plus bas à IPX5, le Card Spot est moins résistant à l’eau (bien sous une douche légère) et moins résistant à la poussière et autres particules solides, mais placé dans un portefeuille ou un sac à main, cela ne devrait pas poser de problème à moins que vous ne le jetiez dans le mer ou un bac à sable. IPX5 est considéré comme résistant à l’eau, à la sueur/à la pluie/aux éclaboussures mais pas entièrement étanche.

Sinon, le Bluetooth Chipolo Card Spot fonctionne de la même manière que l’AirTag d’Apple – ajouté et géré dans l’application ‌Find My‌ sous l’onglet Articles, avec son emplacement affiché sur une carte dans l’application ‌Find My‌.

Il est officiellement certifié par Apple, avec un badge « Fonctionne avec Apple Find My » sur l’emballage. Il se connecte donc au réseau Apple Find My de centaines de millions d’appareils Apple qui utilisent la technologie Bluetooth cryptée de bout en bout pour détecter les objets à proximité et signaler leur emplacement approximatif à leur propriétaire.

Ainsi, même si le tracker se trouve à des milliers de kilomètres, enfermé dans votre valise perdue, l’application Find My le localisera tant que le tracker se rapproche d’un appareil compatible à portée Bluetooth. Si vous laissez un AirTag dans un restaurant sur un autre continent, vous pourrez voir son emplacement une fois qu’il sera suffisamment proche de l’iPhone ou du MacBook de quelqu’un d’autre.

Comme avec l’AirTag, vous recevrez une notification lorsque vous laissez votre article derrière vous ou lorsque le réseau Find My localise votre article manquant.

Malgré la certification, Apple réserve généralement au moins un avantage sur ses partenaires technologiques, et avec les trackers, c’est une fonctionnalité appelée Precise Finding que vous n’obtenez pas avec les trackers Chipolo.

L’AirTag est doté de la puce U1 d’Apple, qui utilise la technologie ultra-large bande pour localiser et communiquer avec précision avec d’autres appareils équipés de U1, tels que n’importe quel modèle d’iPhone 11 ou version ultérieure. Il utilise les données de l’appareil photo de l’iPhone, de la plate-forme de réalité augmentée ARKit d’Apple, de l’accéléromètre et du gyroscope pour vous guider vers un AirTag perdu à l’aide du son, de l’haptique et du retour visuel.

À partir de juillet, Chipolo disposera d’une version du Card Spot compatible avec le réseau Find My Device de Google pour les utilisateurs d’Android.

Verdict

Les utilisateurs d’Apple ne doivent pas se limiter à l’AirTag lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur tracker Bluetooth. Le Chipolo Card Spot offre presque tous les avantages de localisation de l’AirTag, mais dans un design aplati et aplati qui se glisse mieux dans un porte-cartes ou un sac à main que les rivaux plus gros d’Apple et de Tile.