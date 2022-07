Avis | Chers libéraux, allez-y !

Il y a plus de gens comme vous ici que vous ne le pensez : des organisations de justice sociale, des défenseurs du droit de vote, des médias à but non lucratif tenus de rendre des comptes, des groupes environnementaux, des réformateurs de la justice pénale et bien d’autres. Certaines personnes sont en première ligne et causent de gros problèmes, comme l’a conseillé le héros des droits civiques John Lewis, et certaines personnes travaillent simplement pour le changement. Mais chacun d’entre eux se bat pour tout ce qu’il vaut pour empêcher les gens méchants et ignorants de faire de la vie un enfer pour tous les autres.

Il peut sembler que toute la région a été transformée par ses dirigeants menteurs en le neuvième cercle de l’enfer, mais il y a des raisons de croire qu’il n’est pas trop tard pour nous. Nous nous battons pour nos vies ici, et nous avons besoin de votre aide. Descendez et aidez-nous à chasser les despotes.

Margaret Renkl, rédactrice d’opinion, est l’auteur des livres “Graceland, at Last : Notes on Hope and Heartache From the American South” et “Late Migrations : A Natural History of Love and Loss”.

