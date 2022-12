Par exemple, la traduction automatique d’une langue à une autre était autrefois une plaisanterie ; certains lecteurs ont peut-être entendu l’histoire apocryphe du programme de traduction russe-anglais qui prenait “l’esprit était volontaire, mais la chair était faible” et se terminait par “la vodka était bonne, mais la viande était gâtée”. De nos jours, les programmes de traduction ne produisent peut-être pas de la bonne littérature, mais ils conviennent à de nombreuses fins. Et il en est de même dans de nombreux domaines.

Vous pouvez dire que ce que nous appelons souvent l’intelligence artificielle n’est pas vraiment de l’intelligence. En effet, il peut s’écouler beaucoup de temps avant que les machines puissent être vraiment créatives ou offrir une vision approfondie. Mais alors, dans quelle mesure ce que font les êtres humains est-il vraiment créatif ou profondément perspicace ? (En effet, quelle proportion de ce qui est publié dans des revues universitaires – un domaine d’activité que je connais assez bien – répond à ces critères ?)

Ainsi, un certain nombre d’emplois du savoir peuvent être tout à fait remplaçables.

Qu’est-ce que cela signifiera pour l’économie?

Il est difficile de prédire exactement l’impact de l’IA sur la demande de travailleurs du savoir, car cela variera probablement en fonction de l’industrie et des tâches spécifiques. Cependant, il est possible que dans certains cas, l’IA et l’automatisation soient en mesure d’effectuer certaines tâches basées sur la connaissance plus efficacement que les humains, réduisant potentiellement le besoin de certains travailleurs du savoir. Cela pourrait inclure des tâches telles que l’analyse de données, la recherche et la rédaction de rapports. Cependant, il convient également de noter que l’IA et l’automatisation peuvent également créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les travailleurs du savoir, en particulier dans les domaines liés au développement et à la mise en œuvre de l’IA.

OK, je n’ai pas écrit le paragraphe que vous venez de lire; ChatGPT l’a fait, en réponse à la question « Comment l’IA affectera-t-elle la demande de travailleurs du savoir ? » Le cadeau, pour moi du moins, c’est que je refuse toujours d’utiliser « impact » comme verbe. Et il n’expliquait pas explicitement pourquoi nous ne devrions, dans l’ensemble, nous attendre à aucun impact sur l’emploi global. Mais c’était sans doute mieux que ce que de nombreux humains, y compris certaines personnes qui s’imaginent intelligentes, auraient écrit.

À long terme, les gains de productivité dans les industries du savoir, comme les gains passés dans les industries traditionnelles, rendront la société plus riche et amélioreront nos vies en général (à moins que Skynet ne nous tue tous). Mais à long terme, nous sommes tous morts, et même avant cela, certains d’entre nous peuvent se retrouver au chômage ou gagner beaucoup moins que prévu, compte tenu de nos études coûteuses.