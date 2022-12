L’une des principales critiques des systèmes comme ChatGPT, qui sont construits à l’aide d’une technique de calcul appelée “apprentissage en profondeur”, est qu’ils ne sont guère plus que des versions gonflées de la correction automatique – que tout ce qu’ils comprennent, ce sont les connexions statistiques entre les mots, pas les concepts sous-jacents. mots. Gary Marcus, professeur émérite de psychologie à l’Université de New York et sceptique quant à l’apprentissage en profondeur, m’a dit que même si un modèle de langage d’IA comme ChatGPT permet des démonstrations “astucieuses”, il n’est “toujours pas fiable, ne comprend toujours pas le monde physique”. , ne comprend toujours pas le monde psychologique et continue d’halluciner.

Il marque clairement un point. Vous n’avez pas besoin d’approfondir la conversation avec ChatGPT pour voir qu’il ne “comprend” vraiment pas de nombreux concepts du monde réel. Lorsque j’ai demandé à ChatGPT quelle quantité d’eau devait être drainée du plus grand des Grands Lacs pour que son volume soit égal à celui du plus petit des Grands Lacs, il a fait valoir qu’une telle chose n’était même pas possible. ChatGPT m’a dit que le plus grand Grand Lac est le lac Supérieur, avec 2 902 milles cubes d’eau, et le plus petit est le lac Ontario, avec un volume de 393 milles cubes.

Un peu vrai : le lac Ontario est le plus petit des Grands Lacs en superficie, mais en volume, il est plus grand que le lac Érié. J’ai laissé tomber cette diapositive, car ChatGPT a ensuite commis une erreur plus importante : il semblait penser que le volume d’un lac ne peut pas dépasser un certain point. Le lac Supérieur a 2 509 milles cubes d’eau de plus que le lac Ontario, mais ChatGPT a déclaré qu’il n’est pas possible de drainer autant d’eau du lac Supérieur car “le lac est déjà à son volume minimum et ne peut plus être drainé”.