Avis chargeur transparent ACEFAST 65W GaN3 (A45/A46/A47)

Introduction

ACEFAST propose actuellement toute une gamme de produits transparents. Il existe des banques d’alimentation, des écouteurs Crystal (2) T8, que nous avons récemment vérifiés, des écouteurs Crystal T6 et maintenant le chargeur transparent de l’entreprise est également arrivé au bureau.

Le chargeur n’a pas un nom particulièrement accrocheur comme la plupart des produits de la catégorie. Il est bien sûr assez facile à reconnaître, mais vous devrez rechercher le nom du modèle A45 pour la variante européenne, A46 pour la version chinoise et A47 pour la version américaine. Cet examen est basé sur la variante A45 EU, que nous avons dans ses quatre couleurs : Cherry Blossom, Mica Grey, Mountain Mist et Purple Alfalfa. Il ne semble pas être disponible sur Amazon, mais le prix public est d’environ 60 $.

Passons d’abord en revue quelques spécifications. L’A45 est un chargeur compact de 65W puisqu’il repose sur la technologie GaN3. Il propose trois ports pour une excellente polyvalence.

Spécifications du chargeur ACEFAST transparent 65 W GaN3 A45/A46/A47 en un coup d’œil :

Corps: 96×54,5×33,5 mm, 162 g ; PC ignifuge ; Luzerne violette, Brume de montagne, Fleur de cerisier, Couleurs gris mica.

96×54,5×33,5 mm, 162 g ; PC ignifuge ; Luzerne violette, Brume de montagne, Fleur de cerisier, Couleurs gris mica. Saisir: AC100-240V, 50Hz/60Hz, prise EU, CN et US disponible.

USB-C : 3,3 V-21 V à 3 A (PPS), 5 V à 3 A, 9 V à 3 A, 12 V à 3 A, 15 V à 3 A, 20 V à 3,25 A (65 W max) (prise en charge de PPS, PD3.0, PD2.0 , QC4+, QC3.0, QC2.0, AFC, FCP, SCP, DCP1.5A, IP 2.4A, SAM 2A) ; USB-A : 5 V à 3 A, 9 V à 2 A, 12 V à 1,5 A, 10 V à 2 A (20 W max) (prise en charge de QC3.0, QC2.0, AFC, FCP, SCP, DCP1.5A, iP 2.4A, SAM 2A). Technologie: GaN3 (nitrure de gallium de 3ème génération), contrôle de température AI 2.0, protection contre les surintensités, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les surpuissances, protection contre les champs magnétiques, protection électrostatique, protection contre la surchauffe, protection contre la foudre.

Il n’y a pas grand-chose à faire en termes de déballage ici. Vous recevez simplement le chargeur dans une boîte très solide, et c’est tout. Aucun accessoire supplémentaire.

Conception

De toute évidence, le design est un argument de vente important pour les chargeurs transparents ACEFAST GaN3 de 65 W. Les unités d’examen ont certainement fait l’objet de beaucoup de regards dans les bureaux de GSMArena, donc ACEFAST pourrait bien être sur la bonne voie avec cette nouvelle tendance transparente. Les chargeurs ne sont pas entièrement transparents mais plutôt « stratégiques », avec un total de trois fenêtres de « visualisation » – une sur le dessus et deux sur les côtés les plus étroits de l’appareil. Les deux autres faces sont encore opaques. La couleur Mica Grey, en particulier, est assez furtive et se fond bien dans n’importe quel environnement.

Les trois autres options de couleurs, en particulier Purple Alfalfa, sont plus ludiques et donc idéales si vous aimez une touche visuelle supplémentaire à vos appareils électroniques.

Quel que soit votre choix de couleur, sachez que le plastique transparent de la surface « cristal » des chargeurs va certainement se rayer et s’érafler avec le temps. C’est tout simplement inévitable.

Bien qu’il ne s’agisse pas du chargeur le plus compact du marché, celui-ci reste de taille très raisonnable pour sa puissance de sortie et son nombre de ports. Elle mesure 96×54,5×33,5mm et pèse à 162g, ce qui est parfaitement pratique si jamais vous avez besoin de suivre cette voie. L’utilisation de la technologie du nitrure de gallium (GaN3) de troisième génération est certainement utile à cet égard. Cela permet également à l’appareil d’être plus efficace et de rester plus frais pendant son utilisation. Même en consommant son courant maximum de 65 W pendant une période prolongée, le chargeur ne devient jamais trop chaud.

Aperçu des spécifications et des fonctionnalités

Les deux ports USB Type-C du chargeur ont des sorties et une prise en charge de protocole identiques, ce qui les rend essentiellement interchangeables. Vous ne voyez pas cela sur tous les chargeurs, et c’est apprécié.

Vous êtes plus susceptible d’utiliser Power Delivery sur un appareil moderne, et le chargeur le prend en charge à 5 V, 9 V, 12 V, 15 V et 20 V jusqu’à 65 W. La dernière de ces tensions nominales est cruciale pour charger les ordinateurs portables. Il dispose également d’une large plage PPS (Programmable Power Supply) de 3,3 V à 21 V.

Quick Charge est également très bien pris en charge, avec les versions 4+, 3.0 (5V, 9V, 12V) et 2.0 toutes sur la liste. Bien qu’il ne figure pas sur la liste, Quick Charge 5 est également pris en charge via PD, selon nos tests. Vous bénéficiez également d’une prise en charge de protocoles de charge plus propriétaires pour différents fabricants de téléphones. L’AFC (Adaptive Fast Charging) de Samsung (5V, 9V, 12V) et la norme Samsung 2A, plus simple, figurent sur la liste. Le FCP (Fast Charge Protocol) de Huawei (5V, 9V, 12V) et SCP (Super Charge Protocol) (3,3 – 12V jusqu’à 20W) sont également présents.

Le chargeur ACEFAST effectue également la charge standard USB BC1.2 de type DCP (Dedicated Charging Port) à sa puissance maximale de 1,5 A. Et enfin, il y a la norme de charge 2,4 A d’Apple. Il ne manque donc aucune norme majeure dans la liste, ce qui est vraiment formidable à voir.

Le port USB Type-A du chargeur ACEFAST est limité à 20 W de sortie et ne prend pas en charge les mêmes normes de charge que les ports Type-C. Évidemment, il n’y a pas de Power Delivery. Vous bénéficiez toujours du support QC (Quick Charge) 3.0 (5V, 9V, 12V) et 2.0. Les mêmes normes Samsung AFC (Adaptive Fast Charging) (5V, 9V, 12V) et Samsung 2A. De plus, les protocoles FCP (Fast Charge Protocol) (5V, 9V, 12V) et SCP (Super Charge Protocol) de Huawei (3,3 – 12V jusqu’à 20W) sont présents. Il en va de même pour la norme USB DCP (Dedicated Charging Port) à 1,5 A et la norme Apple 2,4 A. Dans l’ensemble, une liste assez polyvalente ici également.

Naturellement, vous ne pouvez pas obtenir simultanément la pleine puissance de sortie de tous les ports du chargeur. Chacun des deux ports Type-C peut atteindre 65 W à lui seul, et l’USB Type-A seul peut pousser jusqu’à 20 W. L’utilisation du premier port Type-C simultanément avec tout autre port du chargeur réduit sa puissance à 45 W. Le deuxième port Type-C peut faire 20 W aux côtés du premier Type-C, tandis que le Type-A peut faire 18 W aux côtés du premier Type-C. L’utilisation conjointe du deuxième Type-C et du Type-A semble limiter davantage la sortie de ces deux ports à un maximum de 5V à 3,6A. Voici un tableau pour illustrer tout cela.

Dernières pensées

L’ACEFAST transparent 65W GaN3 A45/A46/A47 est un chargeur transparent et polyvalent. Il offre une prise en charge étendue du protocole de charge et convient parfaitement à tout, de votre téléphone à votre ordinateur portable et console, comme une Nintendo Switch ou un Valve Steam Deck.

Grâce à la technologie GaN3, le chargeur est également assez compact, efficace et ne chauffe pas excessivement lors de son utilisation. Il est disponible dans un certain nombre de couleurs amusantes avec un aspect transparent qui est en quelque sorte la caractéristique déterminante, mais qui est également étrangement non intrusif.

Le chargeur ne semble pas encore répertorié sur Amazon, mais pour autant que nous sachions, son PDSF attendu est de 60 $. Ce n’est pas le prix le plus compétitif pour un chargeur de ce calibre, mais il n’est pas non plus très éloigné des offres alternatives de marques comme Anker, UGREEN ou Baseus.

Si vous recherchez un chargeur solide, moderne et polyvalent, alors l’ACEFAST transparent 65W GaN3 A45/A46/A47 devrait être fait pour vous.