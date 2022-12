Avis | Cette saga royale a une fin surprise

Il était une fois un garçon qui rencontra une fille et ils tombèrent amoureux. Ce n’était pas un amour ordinaire, tout comme ce n’est pas une histoire ordinaire. Ils se sont d’abord rencontrés dans un restaurant bondé. Ils ont parlé, rien de plus. Et pourtant, chacun sentait le lien entre eux. Ce fut le début d’un amour profond qui survivra à des épreuves extraordinaires.

Le couple avait beaucoup en commun. En surface, ils avaient tous les avantages, étant attirants, bien éduqués et populaires. Pourtant, derrière le masque de la bonne fortune se cachait une réalité plus compliquée. Tous deux étaient les produits d’une enfance non conventionnelle. Tous deux voulaient désespérément échapper à leurs antécédents familiaux. Et c’était le hic. Le garçon et la fille venaient des extrémités opposées du spectre social.

L’un était de sang royal, élevé dans le luxe. L’autre était un roturier, élevé dans des circonstances difficiles par une mère célibataire. Ni l’un ni l’autre ne se souciait le moins du monde de telles choses, même s’ils n’étaient pas assez naïfs pour penser que d’autres personnes partageraient leurs opinions. Leur plus grande peur était qu’une fois leur relation rendue publique, ils perdraient le peu de liberté dont ils disposaient. Entre les exigences du protocole royal et l’éclat 24 heures sur 24 de l’examen public, ils deviendraient prisonniers dans une cage dorée.

Mais l’amour l’emporte sur tout, et en 2017, le couple était fiancé. L’annonce a mis le pays en émoi. Que deux personnes d’horizons aussi différents puissent tomber amoureux et se marier semblait être un conte de fées devenu réalité avec quelque chose pour tout le monde. En saluant les fiançailles, la famille royale pouvait prouver qu’elle était dans l’air du temps. En le couvrant, les médias avaient une mine d’or entre les mains. Quant au grand public, royaliste ou non, il y avait une galerie de délices, qu’il s’agisse des commérages, du glamour ou simplement de la fierté de savoir que le monde regardait.