Avis | Cette loi minière vieille de 150 ans nuit aux contribuables et à l’environnement

L’année dernière, la loi bipartisane sur l’infrastructure a créé le tout premier programme de remise en état des roches dures abandonnées. Mais aucun argent n’a été alloué pour le payer. Pour obtenir l’argent, une redevance équitable pour l’exploitation minière en roche dure sur les terres publiques serait établie par le projet de loi, semblable aux redevances établies il y a longtemps pour le charbon, le pétrole et le gaz. Les redevances seraient utilisées pour nettoyer ces sites miniers abandonnés.

Le problème est si important que le gouvernement fédéral ne peut pas récupérer le pire des sites sans aide. Mais les États, les comtés, les organisations à but non lucratif et d’autres partenaires potentiels dans les efforts de remise en état sont paralysés par les lois fédérales qui traitent les bénévoles qui veulent aider à nettoyer les mines abandonnées comme s’ils étaient les pollueurs mêmes qui ont créé les dégâts.

Un exemple est l’effort de nettoyage de la mine Lilly/Orphan Boy près de Helena, dans le Montana, l’une des nombreuses mines abandonnées sur Telegraph Creek dans le bassin versant de Little Blackfoot. Dans le cadre d’un partenariat entre le département de la qualité de l’environnement du Montana et Trout Unlimited, des déchets miniers toxiques ont été retirés d’une plaine inondable. Mais les partenaires ne pouvaient pas légalement traiter la pollution acide s’écoulant directement de la mine fermée dans le ruisseau sans assumer la responsabilité d’un gâchis qu’ils n’ont pas créé. En conséquence, bien que la mine ait été fermée en 1968, la pollution continue.

C’est pourquoi une autre des mesures proposées fournirait aux États, aux comtés et aux groupes à but non lucratif des protections de responsabilité soigneusement prescrites, permettant à ces partenariats public-privé et à but non lucratif de commencer à travailler sur la racine du problème en traitant directement les rejets toxiques.

Alors que les États-Unis poursuivent leur transition vers les énergies renouvelables, l’exploitation minière responsable a un rôle crucial à jouer. La pandémie a révélé des failles majeures dans notre dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement étrangères, et la guerre de la Russie contre l’Ukraine a mis en évidence le besoin de sources nationales sûres de minéraux critiques qui sont les matières premières de la production d’énergie propre, des véhicules électriques et d’autres technologies émergentes.

En même temps, nous devons investir une part équitable des gains d’aujourd’hui dans le nettoyage des conséquences durables de plus d’un siècle d’exploitation minière sur nos rivières et nos ruisseaux, nos poissons et notre faune et nos communautés qui dépendent d’une eau propre et de paysages sains.

Martin Heinrich, un démocrate, représente le Nouveau-Mexique au Sénat américain. Chris Wood est le président et chef de la direction du groupe de conservation Trout Unlimited.