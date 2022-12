Avis | Cette affaire n’aurait jamais dû se rendre jusqu’à la Cour suprême

Premièrement, la théorie est basée sur une mauvaise interprétation juridique. La Constitution utilise le mot « législature » pour décrire qui a le pouvoir de réglementer les élections fédérales. À cause de ce mot, affirment les partisans de la théorie, les législatures des États ont un pouvoir presque illimité dans ce domaine. Mais comme l’a noté le juge Luttig, la théorie n’a “littéralement aucun soutien” dans la Constitution. Au contraire, les rédacteurs qui ont rédigé la Constitution craignaient que les législatures des États aient trop de pouvoir, pas trop peu. Le texte qu’ils ont écrit fait de nombreuses références aux pouvoirs de ces législatures et du Congrès, mais il ne dit ni n’implique jamais qu’ils sont à l’abri de l’examen par le pouvoir judiciaire.

Deuxièmement, la théorie est basée sur une mauvaise histoire. La meilleure preuve que ses partisans offrent est un document vieux de deux siècles, connu depuis longtemps pour être frauduleux. Écrit en 1818 par Charles Pinckney de Caroline du Sud, un père fondateur, il est censé être une réplique du plan de gouvernement qu’il a présenté trois décennies plus tôt à la Convention constitutionnelle. Mais ce qu’il a soumis en 1818 n’était pas la vraie affaire. James Madison s’en est immédiatement douté, comme pratiquement tous les historiens qui l’ont examiné dans les années qui ont suivi.

Lorsque les partisans de la théorie ont cherché à affirmer que les pratiques des premières législatures des États prouvaient que leur camp devait gagner, la juge Sonia Sotomayor a répondu : « Oui. Si vous réécrivez l’histoire, c’est très facile à faire.

Troisièmement, si la Cour suprême accepte cette théorie, cela créera un cauchemar logistique dans les États du pays. En effet, la théorie ne s’applique qu’aux élections fédérales, et non aux élections des États, dans lesquelles les tribunaux des États ont incontestablement un rôle à jouer. En conséquence, il y aurait deux ensembles de règles fonctionnant en même temps, un pour les élections fédérales et un pour les élections des États. Le chaos et la confusion régneraient.

Plus important encore, la Cour suprême a déjà implicitement rejeté la théorie à plusieurs reprises. Dans des précédents remontant à des décennies, la Cour a clairement indiqué que les tribunaux des États ont le pouvoir de fixer des limites à ce que les législateurs peuvent faire en matière d’élections fédérales. Pas plus tard qu’en 2019, le tribunal a rejeté un plaidoyer pour qu’il mette fin au gerrymandering partisan extrême en Caroline du Nord et dans d’autres États. Ce faisant, le juge en chef John Roberts a expliqué que c’est exactement le rôle que les tribunaux d’État devraient jouer. “Les dispositions des lois et des constitutions des États peuvent fournir des normes et des orientations à appliquer par les tribunaux des États”, a-t-il écrit.

Lors de la plaidoirie de mercredi, le juge Samuel Alito a semblé rejeter cette prémisse. Il a accusé les juges élus des tribunaux d’État, comme ceux de Caroline du Nord, d’être eux-mêmes des acteurs politiques. “Il y a eu beaucoup de discussions sur l’impact de cette décision sur la démocratie”, a déclaré le juge Alito, qui a prononcé des discours ouvertement partisans devant des groupes extérieurs et voté systématiquement conformément aux priorités politiques républicaines. “Pensez-vous que cela favorise la démocratie de transférer la controverse politique sur la circonscription de la législature aux cours suprêmes élues où les candidats sont autorisés par la loi de l’État à faire campagne sur la question de la circonscription?”

Une autre façon d’apprécier l’absurdité de la théorie est de considérer qui s’est prononcé pour et contre. D’un côté, un groupe important et bipartite de juges, de responsables gouvernementaux, d’anciens législateurs, d’éminents historiens et d’érudits constitutionnels de tous les horizons politiques l’ont rejetée. Il s’agit notamment d’un co-fondateur du groupe juridique de droite la Federalist Society, des juges en chef des 50 États, de plusieurs anciens gouverneurs républicains et secrétaires d’État et d’organisations de défense des droits civils.