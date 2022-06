À quelle fréquence les politiciens changent-ils d’avis sur la réforme des armes à feu ?

Dans la vidéo Opinion ci-dessus, nous racontons l’histoire improbable de deux hommes – un chercheur des Centers for Disease Control and Prevention désireux d’exploiter le pouvoir de la science pour réduire les décès par arme à feu aux États-Unis et un membre du Congrès de l’Arkansas connu sous le nom de National Rifle Association. homme de pointe à Washington.

Ils étaient des rivaux politiques, mais plutôt que de se vautrer dans le ressentiment et la rage, les deux hommes ont commencé à se parler, et quelque chose d’inhabituel s’est produit : l’écoute puis l’amitié.

Les États-Unis sont le seul pays au monde avec plus d’armes que d’habitants. En 1996, le Congrès a adopté l’Amendement Dickey, qui empêchait le CDC de poursuivre ses recherches naissantes sur la façon dont la possession d’armes à feu affecte la sécurité publique. La législation a été nommée d’après le représentant Jay Dickey de l’Arkansas, un fervent allié de la NRA qui avait entravé les recherches du CDC sur les décès par arme à feu, la considérant comme un pur plaidoyer partisan destiné à renverser le droit constitutionnel de porter des armes. Après une audience fulgurante au Congrès, le Dr Mark Rosenberg, qui dirigeait les recherches du CDC, a conclu que lui et M. Dickey étaient des ennemis mortels. Mais au cours de deux décennies, ils ont développé une amitié aimante et confiante.