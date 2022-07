Avis | C’était la stagflation qui était

Et pour ce que ça vaut, les marchés financiers sonnent maintenant plus ou moins le feu vert sur l’inflation persistante. Cet équilibre à cinq ans est l’écart entre les taux d’intérêt ordinaires et les taux d’intérêt des obligations protégées contre la hausse des prix ; il s’agit donc d’une prévision implicite de l’inflation future. Et un examen plus approfondi des marchés montre non seulement qu’ils s’attendent à une inflation relativement faible à moyen terme, mais aussi qu’ils s’attendent à ce qu’elle diminue après environ un an, revenant ensuite à un niveau compatible avec l’objectif à long terme de la Fed.