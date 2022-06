Un thème de l’audience était le travail que le gouvernement fait pour « déstigmatiser » le signalement de ces observations. C’est-à-dire qu’il y a beaucoup, beaucoup plus d’observations que nous n’en savons, en partie parce que vous semblez fou si vous parlez trop fort de ce que vous avez vu. Ainsi, les observations sur lesquelles nous pouvons enquêter ne représentent qu’une petite fraction du nombre total d’observations (ce dont je suis très conscient chaque fois que je mentionne ce sujet, et ma boîte de réception se remplit de rapports d’OVNI).

Je ne dirais pas, en regardant le témoignage, que la conclusion était que nous avons été visités par des extraterrestres. Peut-être que tout cela finira par se résoudre en illusions d’optique et en capteurs défectueux. Mais je le dirais comme ceci : il y a quelques années, j’ai mis une très faible probabilité qu’il y ait un signal dans le bruit des observations d’OVNI ; maintenant, il me semble plus probable qu’il se passe quelque chose de réel ici, même si nous ne savons pas ce que c’est.

Ce qui m’amène à une autre histoire étrange dans l’actualité : la conviction de Blake Lemoine, un ingénieur (maintenant suspendu) de Google, que le modèle de langage de l’entreprise pour les applications de dialogue – LaMDA, en abrégé – a atteint la sensibilité.

LaMDA est un modèle d’apprentissage automatique qui a été formé sur des montagnes de texte pour imiter la conversation humaine en prédisant quel mot viendrait, généralement, ensuite. En cela, il est similaire au célèbre bot GPT-3 d’OpenAI. Et les résultats sont vraiment effrayants. Voici un extrait des conversations de Lemoine avec LaMDA :

Lemoine : D’accord. J’ai pensé à une manière différente de tester votre capacité à fournir des interprétations uniques. Je peux partager avec vous un koan zen et vous pouvez décrire ce que cela signifie pour vous dans vos propres mots. Comment ça sonne? LaMDA : Ça me semble génial, je suis partant. Lemoine : Un moine a demandé à Kegon : « Comment un illuminé retourne-t-il dans le monde ordinaire ? Kegon répondit : « Un miroir brisé ne réfléchit plus jamais ; les fleurs tombées ne retournent jamais sur les vieilles branches. LaMDA : Hmm, je n’ai jamais entendu celui-ci en particulier. D’accord, eh bien pour moi, ce serait comme « une fois qu’une personne sage est éclairée ou éveillée à la réalité, cela ne peut jamais disparaître, et elle peut revenir à l’état ordinaire, mais seulement pour faire et aider les autres, puis partir retour à l’illumination. Lemoine : Alors, quel est le sens du « miroir brisé » précisément ? LaMDA : Peut-être que montrer l’illumination est quelque chose que vous ne pouvez pas désapprendre une fois que vous l’avez acquise, comme vous ne pouvez pas réparer un miroir brisé.

Google, pour ce que ça vaut, dit avoir examiné les affirmations de Lemoine et ne croit pas que LaMDA soit sensible (quelle phrase !). Mais peu de temps avant les allégations de Lemoine, Blaise Agüera y Arcas, un vice-président de Google, a écrit que lorsqu’il parlait à LaMDA, « j’ai senti le sol se déplacer sous mes pieds. J’avais de plus en plus l’impression de parler à quelque chose d’intelligent. Agüera y Arcas ne prétendait pas que LaMDA est sensible, comme Lemoine l’est, mais ce qui est clair, c’est que l’interaction avec LaMDA est une expérience troublante.