Avis | C’est pourquoi Peter Meijer a perdu?

Les incitations politiques pour les élus et les candidats à faire face à des problèmes existentiels sont totalement détruites. De nombreuses personnes se sont réunies cette semaine pour s’assurer que M. Meijer ne reviendrait pas au Congrès en 2023 et serait plutôt remplacé sur le ticket et éventuellement au Congrès par John Gibbs, qui a déclaré que les résultats des élections de 2020 sont “mathématiquement impossibles”.

Débat d’opinion

Les démocrates feront-ils face à un anéantissement à mi-mandat ?

Lors des primaires de mardi, la refonte des priorités politiques de M. Trump a dominé la nuit alors même que son emprise sur les électeurs républicains semble s’être quelque peu estompée. Le lien politique central partagé publiquement par de nombreux républicains qui ont prévalu est un certain niveau de rejet des résultats des élections de 2020, allant de l’esquive tacite et prudente aux théories du complot destructrices. Le différenciateur entre un candidat républicain gagnant ou perdant avait tendance à être le niveau de soutien de M. Trump ; les gagnants eux-mêmes variaient largement en termes de leurs propres marques politiques, du MAGA inconditionnel à l’établissement soutenu par les entreprises.

Cet état de fait a produit la surréalité où M. Trump a simultanément approuvé deux candidats au Sénat du Missouri nommés Eric : Schmitt, qui a gagné, et Greitens, qui a été accusé de violence domestique, ce qu’il a nié. Vous pouvez voir comment un responsable républicain, à un certain niveau cynique, en regardant le paysage, esquiverait les dépenses pour les élections de 2020 au service de garder un vrai conspirateur hors du scrutin.

Pendant ce temps, les démocrates ont dépensé environ 400 000 dollars pour aider le challenger républicain de M. Meijer à la primaire du Michigan. Il est difficile de déterminer à quel point l’annonce achetée avec cet argent comptait dans un univers d’autres facteurs : la marge de défaite était étroite mais pas très mince ; M. Meijer et les groupes qui le soutiennent ont dépensé beaucoup plus pour la course ; et les gens veulent ce qu’ils veulent, ce qui, pour beaucoup d’électeurs dans une primaire républicaine, est ce que veut M. Trump. En cela, c’est M. Gibbs, auparavant connu pour diffuser des théories du complot. Indépendamment de son efficacité, la nature de la stratégie reste sinistre.