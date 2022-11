Avis | C’est la journée des anciens combattants. Où sont passés tous les anciens combattants ?

De nouvelles recherches publiées dans le numéro de ce mois-ci du Quarterly Journal of Economics pourraient aider les jeunes et leurs familles à décider si l’armée, ou du moins l’armée, leur convient. (L’article est derrière un paywall ; une version antérieure presque identique est ici.) Les chercheurs ont découvert que la race compte : à long terme, alors que l’enrôlement dans l’armée est à peu près neutre pour les Blancs sur le plan économique, il est significativement positif pour les Noirs. . « Army Service in the All-Volunteer Era », comme l’intitule l’étude, constate que les Noirs qui s’enrôlent gagnent de 5 500 $ à 15 000 $ de plus par an 11 à 19 ans après avoir postulé que les Noirs autrement similaires qui ne s’enrôlent pas, tandis que le service blanc les membres « ne connaissent pas de changements significatifs ». L’enrôlement augmente également les taux d’accession à la propriété et de mariage chez les Noirs.

Une explication possible de la différence raciale est que les candidats noirs ont tendance à avoir de moins bonnes opportunités alternatives. Par exemple, la recherche montre qu’ils ont tendance à provenir de familles à faible revenu et de comtés aux conditions économiques pires que les candidats blancs, ils ont donc plus à gagner de l’expérience militaire. Citant des études antérieures, ils affirment qu’il se peut que le service dans l’armée fournisse aux soldats noirs un capital humain, un accès aux réseaux et des “effets d’accréditation qui diminuent la discrimination raciale”.

Pour l’ensemble du bassin de candidats, allant au-delà du salaire, le service militaire augmente l’indemnité d’invalidité d’environ 3 000 $ par an, principalement pour les paiements d’invalidité partielle disponibles uniquement pour les anciens combattants, mais il est impossible de savoir dans quelle mesure cela est dû au fait qu’ils sont plus handicapés que mieux rémunérés. pour leurs handicaps. Le service militaire a un effet faible à insignifiant sur l’invalidité totale et aucun effet sur la mortalité de 11 à 19 ans, selon l’étude. Les anciens combattants sans abri atteints de trouble de stress post-traumatique sont la triste exception, pas la règle.

C’est une bonne nouvelle, car cela sape le récit selon lequel servir dans l’armée est carrément mauvais pour les gens économiquement, physiquement et mentalement.

Les cinq économistes qui ont rédigé l’article comprennent deux de l’Académie militaire américaine, Matthew Gudgeon et le lieutenant-colonel Kyle Greenberg, ainsi que deux du Bureau d’analyse fiscale du département du Trésor, Adam Isen et Corbin Miller, ainsi que Richard Patterson de Brigham. Jeune université. Le travail n’a pas été parrainé par l’armée ou le Trésor et ne représente pas nécessairement leurs positions officielles.