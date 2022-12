Avis | C’est la fin d’une ère du grand cinéma européen. Ou est-ce?

PARIS — Alors c’est fini. Avec la mort de Jean-Luc Godard et Jean-Marie Straub cette année, le rideau est tombé sur deux des cinéastes les plus radicaux du XXe siècle. Dans leur sillage, une grande époque du cinéma européen s’est achevée.

Leurs films inclassables interrogent la nature passée et présente de la création d’images, englobant tout un éventail de références historiques, philosophiques et musicales. Alors que M. Godard est resté célèbre, en grande partie grâce à ses longs métrages du début des années 1960 qui comptent parmi les classiques les plus reconnus du cinéma mondial, les films de M. Straub et de sa compagne Danièle Huillet ont été à peine vus, bien que constamment défendus par les cinéphiles d’art et d’essai. Ce que ces réalisateurs nous ont donné, dans leurs œuvres différentes mais extrêmes, était parmi les reflets les plus profonds de ce qu’était et peut être le cinéma.

Ils laissent le cinéma européen, secoué par la pandémie, dans un état lamentable. Le nombre de spectateurs à travers le continent est en baisse, la gamme de films diminue et les prix des billets augmentent. Les plateformes de streaming, qui proposent un modèle de visionnage de films moins cher, plus simple et souvent plus confortable qu’une sortie au cinéma, sont généralement tenues pour responsables de cet état de fait. Alors qu’une reprise d’un argument commun selon lequel l’innovation technologique – de l’émergence du son à la télévision – entraînerait la disparition du cinéma, l’accusation a beaucoup de munitions. L’omniprésence de films et de séries télévisées facilement accessibles a indéniablement entravé la volonté des gens de rechercher des films plus stimulants.

Et pourtant, à en juger par la panoplie de films sortis cette année, il n’y a rien à redire sur la qualité du cinéma européen. Souvent je sortais d’une salle de cinéma surprise, émue, troublée et encouragée. Le cinéma peut être menacé par l’évolution des habitudes de consommation, le sous-financement des tarifs non blockbusters, les codes esthétiques étroits et l’exposition limitée, mais il continue – plus de 100 ans après que les frères Lumière ont prononcé la mort imminente de la forme – de vibrer avec la vie.