Avis | C’est ainsi que les états rouges font taire les villes bleues. Et la Démocratie.

Le Sud était autrefois le pays du démocrate Yellow Dog – quelqu’un qui voterait un ticket démocrate même si le candidat démocrate était un chien jaune – mais ces jours sont révolus depuis longtemps. Il y a encore des légions de démocrates ici, ainsi qu’un nombre croissant d’électeurs qui sont à gauche du parti démocrate traditionnel, mais ils sont regroupés dans des villes universitaires et des villes en croissance comme Nashville, où ils vivent et travaillent côte à côte avec les anciens. conservateurs scolaires et partisans enragés de Donald Trump. Joe Biden a remporté Nashville avec près de 65 % des voix.

Mais grâce à une carte électorale brutalement gerrymandered, nous n’avons pas envoyé de démocrate modéré, qui pourrait raisonnablement représenter les intérêts des libéraux de Nashville et des conservateurs de Nashville, à Washington cette année. Au lieu de cela, le Nashville nouvellement mutilé est représenté par trois des droites les plus militantes que l’État ait jamais élues.

Cette injustice particulière semble probablement hors de propos pour quiconque ne vit pas ici. Comme c’est le cas parmi tant d’autres injustices politiques dans une nation qui évolue rapidement vers un régime minoritaire, il est difficile de s’inquiéter même de la privation totale de droits de vote d’une ville américaine entière.

Mais tu devrais t’énerver à ce sujet. Vous devriez protester dans les rues à ce sujet, car ce qui se passe au Tennessee, et dans tant d’autres États gouvernés par des supermajorités républicaines, explique en grande partie ce qui se passe au Congrès américain.

Andy Ogles, par exemple, est le membre du Congrès nouvellement élu du cinquième district redessiné du Tennessee, un siège occupé pendant deux décennies par le représentant Jim Cooper à l’époque où le siège comprenait encore tout Nashville. À Washington, M. Ogles s’est immédiatement allié à l’aile nihiliste du Parti républicain, votant 11 fois contre le représentant Kevin McCarthy pour la présidence. À Nashville, nous sommes donc passés d’être représentés par un membre de la Blue Dog Coalition de démocrates fiscalement conservateurs à être représentés par un membre fondateur de ce qu’on pourrait bien appeler le Dead Dog Caucus. Comment appeler autrement les législateurs qui n’ont aucun intérêt à légiférer ?

En démembrant Nashville pour créer trois circonscriptions électorales républicaines, en d’autres termes, l’Assemblée générale du Tennessee n’a réussi qu’à nationaliser sa propre marque de chaos. Et c’était peut-être tout l’intérêt.

Mark E. Green, un ardent partisan de Trump qui représente le septième district du Tennessee, qui comprend désormais des parties de Nashville, est un négationniste vocal. M. Green est l’un des 34 membres républicains du Congrès qui ont échangé des SMS avec l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, alors que le flanc d’extrême droite du parti cherchait une justification nominale pour annuler les résultats d’une élection libre et équitable. Même après l’émeute du 6 janvier, M. Green a voté pour ne pas certifier l’élection présidentielle de 2020. Comme l’écrit Holly McCall, rédactrice en chef du site d’information à but non lucratif Tennessee Lookout, un tel comportement de la part des élus a « semé chez nos électeurs une méfiance qui continue de nuire à notre démocratie ».