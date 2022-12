Avis | Ces projets de loi pourraient aider à mettre fin à la guerre contre la drogue

Il y a trois projets de loi en cours d’examen au Congrès qui pourraient non seulement sauver des vies et de l’argent, mais aussi aider à démanteler enfin la guerre ratée de la nation contre la drogue. La Medicaid Re-entry Act, la loi EQUAL (Eliminating a Quantifiably Unjust Application of the Law) et la loi MAT (Mainstreaming Addiction Treatment) bénéficient toutes d’un soutien bipartisan et pourraient être adoptées lors de la session boiteuse du Congrès. Les législateurs devraient agir sans délai.

La loi MAT éliminerait la dispense spéciale de la Drug Enforcement Administration que les médecins doivent demander pour pouvoir prescrire de la buprénorphine (un médicament qui aide à réduire le besoin impérieux d’opioïdes). Cela permettrait aux aides-soignants communautaires de dispenser ce médicament tant qu’il est prescrit par un médecin par télémédecine. Et cela donnerait à la Substance Abuse and Mental Health Services Administration la responsabilité de lancer une campagne nationale pour éduquer les professionnels de la santé sur les médicaments pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes. De nombreuses données ont montré et les spécialistes de la toxicomanie s’accordent à dire que ces médicaments offrent certaines des meilleures options pour prévenir les surdoses et aider les gens à se rétablir. Mais un rapport de 2019 des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine a révélé que moins de 20 % des personnes qui pourraient en bénéficier y ont accès.

Il y a plusieurs raisons à cela, notamment la stigmatisation et le manque de compréhension du fonctionnement des médicaments contre les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes. Le plus gros problème est que si peu de médecins sont disposés à traiter la dépendance en premier lieu. L’abandon de la dérogation DEA ne suffira pas à atténuer cette pénurie; les législateurs devront également trouver des moyens de garantir que le traitement de la toxicomanie bénéficie des mêmes taux de remboursement solides que les autres maladies chroniques. Mais l’élimination de la dérogation serait toujours une étape cruciale dans la bonne direction. Les médicaments sur ordonnance qui ont causé l’épidémie actuelle ne devraient pas être plus faciles d’accès que les médicaments qui pourraient aider à l’atténuer.

La loi MAT, qui a été rédigée par le représentant Paul Tonko de New York, compte quelque 248 co-sponsors et a déjà été adoptée par la Chambre dans le cadre d’un ensemble plus large de santé mentale.