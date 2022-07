Avis | Ces gouverneurs républicains donnent des résultats et de nombreux électeurs les aiment pour cela

Ces résultats reflètent beaucoup de choses – certains États ont grandi et d’autres ont rétréci, par exemple – mais sont au moins en partie le résultat de choix politiques faits par leurs dirigeants élus depuis le début de la pandémie. Par exemple, des gouverneurs comme Kristi Noem dans le Dakota du Sud ont souvent rejeté les confinements et les fermetures économiques.

Les gouverneurs républicains étaient également beaucoup plus susceptibles de ramener les enfants à l’école en personne, malgré d’intenses critiques.

La politique Covid n’explique pas tout. La gouvernance budgétaire a également fait une différence. La fiche de rapport fiscal du Cato Institute sur les gouverneurs américains pour 2020 (l’édition la plus récente disponible), qui les note sur les dossiers fiscaux et de dépenses, donne des notes élevées à de nombreux républicains. Presque tous les États les mieux classés dans ce rapport ont des gouverneurs républicains, comme Kim Reynolds de l’Iowa ou M. Ricketts. (Certains gouverneurs démocrates se sont également bien classés, notamment Steve Sisolak du Nevada et Roy Cooper de Caroline du Nord.) Certains ont fait leur marque avec des réductions d’impôts attrayantes pour les employeurs ; d’autres avec des contrôles de dépenses ; d’autres avec un mélange.

La plupart des États exigent un budget équilibré, de sorte que les politiques de taxation et de dépenses sont importantes pour la stabilité budgétaire. Des impôts peu élevés ont tendance à attirer et à retenir les employeurs et les employés. Des budgets restreints contribuent à garantir que les impôts peuvent être maintenus bas, sans sacrifier les notations des obligations, ce qui peut être important si des dépenses financées par la dette sont nécessaires en cas de crise ou pour essayer d’inciter les entreprises à embaucher davantage.

Asa Hutchinson de l’Arkansas a réduit les impôts des particuliers, réduit le nombre de tranches d’imposition et réduit le taux d’imposition des sociétés. M. Sununu a restreint les dépenses, opposé son veto à une proposition de taxe sur les salaires et réduit les impôts des entreprises. Brian Kemp de Géorgie, en revanche, a en fait suspendu certaines réductions d’impôts qui étaient prévues – et s’est concentré presque exclusivement sur la restriction des dépenses, en publiant une directive pour que les agences d’État génèrent des réductions budgétaires et en maintenant la croissance des fonds généraux en 2020 à un minuscule 1 %.

Même dans le Vermont bleu, M. Scott a limité les dépenses du fonds général – bien qu’il soit un canard étrange parmi les gouverneurs en ce sens qu’il n’est pas contraint par un amendement à l’équilibre budgétaire – à augmenter en moyenne annuelle de seulement 2,4% entre 2017 et 2020, et il a aussi réduit les impôts. Il a signé un projet de loi pour s’assurer que la réforme fiscale fédérale instituée sous M. Trump et la limitation des déductions fiscales des États et des municipalités n’entraîneraient pas de coups de marteau pour les Vermontois. Il a également réduit les taux d’imposition sur le revenu des particuliers, réduit le nombre de tranches d’imposition et résisté aux nouvelles charges sociales en faveur de régimes de congés payés volontaires pour les employeurs du secteur privé.