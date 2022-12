Avis | Ces adorables créatures en voie de disparition ne sont pas la question

Mais par rapport à la conférence des Nations Unies sur le climat de 2021 à Glasgow, ou à sa réunion de suivi en Égypte le mois dernier, ce rassemblement est peu couvert par la presse. Et bien qu’il y ait quelques manifestants dans les rues de Montréal, le mouvement de masse pour la biodiversité est bien plus petit que celui réclamant la justice climatique.

L’une des raisons du calme relatif peut être qu’il peut être plus facile, et dans certains cas plus satisfaisant, de se concentrer sur les spectacles d’extinction. Sauver une espèce menacée de l’oubli est extrêmement difficile, mais c’est beaucoup plus simple que de changer nos priorités pour restaurer les systèmes complexes et interdépendants de la vie sur Terre.

La protection de la biodiversité est plus compliquée que la protection du climat, car elle repose moins directement sur des technologies telles que des panneaux solaires moins chers et a moins de mesures claires de succès.

Nous nous attardons donc, avec une fascination consternée, sur le rhinocéros blanc du Nord, une sous-espèce qui n’a que deux membres survivants – tous deux femelles – et dont l’avenir peut dépendre de la capacité des scientifiques de la reproduction à transformer les cellules de la peau en cellules souches et éventuellement en spermatozoïdes viables et ovules. Nous réfléchissons à des curiosités telles que la soi-disant désextinction, une technologie non éprouvée qui pourrait un jour réussir à créer un individu hybride avec l’ADN d’espèces éteintes et existantes, mais qui n’inversera jamais l’extinction. Ou nous publions et donnons au nom d’espèces vulnérables sur d’autres continents, confondant notre préoccupation avec une action efficace. Suzanne Brandon, Ph.D. étudiant en sociologie qui a étudié les expériences des «volontouristes» en Namibie, a constaté que s’ils étaient scandalisés par le sort général de l’espèce, ils ignoraient ou méprisaient en grande partie les politiques et pratiques de conservation locales.

C’est le vrai problème avec les spectacles d’extinction : en saisissant notre attention et nos cœurs, ils obscurcissent les innombrables efforts en cours pour protéger la biodiversité à partir de zéro. Dans toutes les plaines d’Amérique du Nord, par exemple, les communautés autochtones dont le mouvement de conservation a longtemps ignoré l’expertise ramènent les bisons dans l’écosystème des prairies. Dans les bassins versants d’Amérique du Nord et d’Europe, les castors, autrefois persécutés comme nuisibles, ont été adoptés par un réseau enthousiaste de propriétaires fonciers et de gestionnaires de terres publiques en tant que partenaires de la restauration. Là où je vis, dans le nord-ouest du Pacifique, un petit papillon pas particulièrement flashy appelé le bleu de Fender a inspiré une collaboration qui a non seulement récupéré l’espèce, mais a aidé à restaurer son habitat de prairie. Et en Namibie, chef de file du mouvement mondial de conservation communautaire, un système national de réserves locales a permis à ceux qui vivent aux côtés d’espèces menacées et autres de participer à leur protection et de bénéficier des opportunités de tourisme et de chasse qui en résultent. Grâce en partie aux efforts soutenus des membres de la conservation namibienne, la population de guépards du pays n’est pas – pour l’instant, du moins – en course contre l’extinction, mais stable.