Avis | Certains opposants à l’avortement avancent des arguments économiques. Ils sont prêts à se battre.

La majorité des 240 signataires du mémoire ont des diplômes en droit ou en médecine. La première signataire est Kristi Noem, la gouverneure républicaine du Dakota du Sud. Il y a peu ou pas d’économistes sur la liste.

Le troisième mémoire en question, qui soutient le droit à l’avortement, est signé par 154 économistes et chercheurs, pour la plupart des femmes, dont des universitaires de renom comme Francine Blau de Cornell, Janet Currie de Princeton, Claudia Goldin de Harvard et Isabel Sawhill de Brookings Institution.

Les économistes contestent l’argument selon lequel il n’y a aucun moyen d’identifier les effets de Roe à cause de toutes les autres choses qui se sont passées dans la société au cours du dernier demi-siècle. Il est possible d’inférer la causalité à l’aide d’outils économétriques “universellement acceptés” qui ont été développés depuis le début des années 1990, écrivent-ils. Une méthode consiste à comparer les États qui ont modifié les lois sur l’avortement avec ceux qui ne l’ont pas fait. C’est une « expérience naturelle » dans laquelle les États qui n’ont rien changé servent de groupe de contrôle.

Les économistes défendent également les études détournées que l’autre mémoire attaquait. Ils écrivent que les études étaient en fait suffisamment importantes pour avoir un pouvoir explicatif et qu’elles ont démontré que l’accès à l’avortement améliorait les résultats financiers des femmes.

Quant à l’étude de Bailey et DiPrete que l’autre mémoire a citée avec approbation, le mémoire des économistes dit que Bailey et DiPrete n’ont jamais dit qu’il était impossible de découvrir les effets de l’avortement. En fait, souligne le mémoire, Bailey et DiPrete ont écrit qu'”une littérature croissante en économie suggère que bon nombre des changements à long terme dans la formation de la famille et la procréation – ainsi que les changements décrits précédemment dans l’éducation des femmes et les résultats de la population active – sont liés à l’introduction de la contraception moderne et de l’avortement.

Les économistes écrivent que l’autre mémoire « ne pourrait pas être plus trompeur » dans sa caractérisation de l’article de Bailey et DiPrete.

J’ai contacté Bailey et DiPrete par e-mail pour leur demander quelle partie avait raison à propos de leur travail. Après avoir conféré avec DiPrete, Bailey m’a dit qu’ils se rangeaient du côté des économistes, écrivant que l’implication de l’autre mémoire « que nous jetions le doute sur le rôle de l’avortement dans l’avancement économique et social des femmes est une déformation de notre article. La logique du mémoire revient à dire que, parce qu’une voiture repose sur plusieurs systèmes, elle fonctionnerait très bien si nous en éliminions un. Bien sûr, de nombreux facteurs que nous examinons ont façonné l’avancement des femmes au cours du XXe siècle. Mais des recherches causales substantielles et bien menées sur le sujet montrent que l’accès à un avortement sûr et légal fait partie intégrante de la santé, du bien-être et du progrès économique des femmes.