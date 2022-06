Avis | “Cela change vraiment les choses”: trois rédacteurs d’opinion sur le témoignage de Cassidy Hutchinson le 6 janvier

Au cours du mois dernier, le comité restreint de la Chambre a tenu le 6 janvier une série d’audiences publiques sur les efforts du président Donald Trump pour annuler les élections de 2020. Hier, il nous a tous surpris avec certaines de ses preuves les plus étonnantes à ce jour.

Dans un témoignage révélateur, Cassidy Hutchinson, qui était l’un des principaux collaborateurs du chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, a divulgué des détails sur ce que Trump et certains de ses partisans savaient sur le potentiel de violence au Capitole avant le 6 janvier. Selon Hutchinson, Trump savait que la foule était lourdement armée, mais cela ne l’a pas empêché d’appeler ses partisans à marcher vers le Capitole de toute façon. “Ils ne sont pas là pour me faire du mal”, l’entendit-elle dire.

