Avis | Ce sentiment quand la magie cesse de fonctionner

Gail Collins : Bret, avant de passer à la politique, parlons de la terrible fusillade au club gay de Colorado Springs samedi soir. Pour moi, cela parle à la fois des droits des homosexuels et de la violence armée. Nous avons fait certains progrès sur le premier; pas vraiment sur la seconde. Et si vous voulez faire le lien entre la fusillade de masse à l’Université de Virginie et les terribles coups de couteau dans l’Idaho – seigneur, que dites-vous ?

Brett : Que cela arrive bien, bien trop souvent. Et que nous ne devrions jamais permettre à la fréquence de ce genre d’événements d’engourdir notre sentiment d’indignation morale face à une culture et une politique qui permettent aux jeunes hommes perturbés – et ce sont presque toujours des jeunes hommes – d’avoir accès aux armes à feu.

Gaël : Alors d’accord.

Brett : L’affaire de Colorado Springs est particulièrement inquiétante car il semble que l’agresseur, ou du moins quelqu’un du même nom et du même âge, ait menacé sa mère avec une bombe artisanale l’année dernière. Pourquoi n’était-il pas en prison ou dans un hôpital psychiatrique ?

Gaël : Je suis résignée au fait que nous aurons parmi nous des personnes souffrant de troubles mentaux, dont certaines violentes. Mais nous devrions pouvoir garder les fusils hors de leurs mains.