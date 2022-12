Avis | Ce qu’il en coûte aux Noirs américains de regarder Raphael Warnock et Herschel Walker Runoff

Être victime d’une injustice fait très mal. Être victime de l’indifférence fait mal plus profondément et plus longtemps. Et c’est ce qui est le plus décevant dans le second tour du Sénat américain en Géorgie entre Herschel Walker et le sénateur Raphael Warnock.

Comment diable avons-nous obtenu ici? Je regrette que quelqu’un comme M. Walker réellement a une chance de se présenter contre le sénateur sortant Warnock. Qu’est-ce que cela nous coûte en tant que Noirs de voir cela se dérouler publiquement ? Combien cela coûte-t-il à ce pays ?

Je pleure ce qui nous est arrivé en tant que Noirs depuis 2020. Avec chaque année qui passe – que ce soit comment en 2021 l’Amérique a rapidement renié ses promesses de progrès racial après le meurtre de George Floyd ou comment les Blancs restent protégés après une insurrection – nous ont été rappelés qu’être Noir en Amérique, c’est vivre sur un sol fragile. Ce qui nous maintient et nous soutient n’est jamais permanent, est souvent compromis et, de plus, n’est jamais donné gratuitement.

Lorsque M. Walker a annoncé sa campagne en août de l’année dernière, je savais qu’il se représentait moins comme le représentant potentiel des Noirs que comme l’outil de l’Amérique blanche. L’ancien président disgracié Donald Trump a approuvé M. Walker : « Herschel Walker ne vous laissera jamais tomber. Au fil des mois, les scandales se sont accumulés : l’allégation selon laquelle M. Walker, qui s’oppose fermement au droit à l’avortement, aurait payé pour que son ancienne petite amie avorte leur bébé ; les diatribes de son fils contre son père, et même des questions récentes sur sa résidence en Géorgie. Dans tout cela, la campagne de M. Walker s’inspire du plus grand fantasme et stéréotype de la suprématie blanche : utiliser un homme noir pour le divertissement et la consommation des Blancs.