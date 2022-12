Avis | Ce qui vient après une première mondiale dans la recherche sur la fusion

Troisièmement, le coût de la cible. Woodruff, comme Bodner, a déclaré qu’il devait être d’environ 25 cents, selon la conception de l’usine. “La cible ne peut pas être trop compliquée”, a-t-il écrit. “Plus il y a d’étapes de fabrication nécessaires, plus la cible sera coûteuse.” Et quatrièmement, a-t-il dit, il y a le coût de l’usine qui fabrique les cibles.

De ces quatre objectifs, Livermore a mis presque tous ses efforts pour maximiser le gain. C’est approprié pour un laboratoire national, pour lequel la science passe avant tout. En outre, l’une des principales tâches de Livermore consiste à superviser le stock national d’armes nucléaires. La création d’une réaction de fusion est un moyen d’étudier ce qui se passe à l’intérieur d’une arme nucléaire lorsqu’elle explose. La commercialisation de l’énergie de fusion n’est pas la mission de Livermore.

Les trois autres objectifs nécessiteront un peu de science et beaucoup d’ingénierie. Woodruff, qui dirige Woodruff Scientific, qui fabrique du matériel de recherche à Santa Fe, NM, a écrit que Livermore, en réalisant l’allumage, a « ouvert la voie » aux entreprises privées travaillant sur la fusion laser. Il en a nommé cinq – Xcimer Energy, Focused Energy, Marvel Fusion, HB11 et First Light Fusion – et a déclaré “il pourrait y en avoir d’autres à venir”. La plupart des entreprises de fusion utilisent une approche différente, qui consiste à maintenir le plasma en place avec de puissants aimants. Même avant l’annonce de Livermore, 21 des 25 entreprises de fusion interrogées par la Fusion Industry Association prévoyaient que l’énergie de fusion serait commercialement viable d’ici 2040. Trois d’entre elles prévoyaient une viabilité d’ici 2030. (Mais vous ne vous attendriez pas à ce qu’elles soient pessimistes.)

«Le calendrier est fonction de la volonté que nous avons et du montant des investissements que la société met en avant et du nombre de personnes qui s’enthousiasment et veulent travailler sur ces défis. L’excitation est à un niveau que je n’ai jamais vu », a déclaré Sam Wurzel, le conseiller de la technologie au marché chez ARPA-E, dans une interview. Scott Hsu, coordinateur principal de la fusion au ministère de l’Énergie, a déclaré : « Ne comptez pas la fusion comme une solution à nos objectifs de 2050 » pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La grande explosion de Livermore le 5 décembre a dynamisé la communauté des scientifiques de la fusion qui souffre depuis longtemps. Certes, il y a beaucoup de dérapages entre le tir et le watt, mais l’allumage est néanmoins une avancée passionnante.

La pression sur la chaîne d’approvisionnement mondiale a légèrement augmenté en novembre pour un deuxième mois, mais reste bien en deçà de ses sommets pandémiques, selon un indice maintenu par la Federal Reserve Bank de New York. Le principal contributeur à l’augmentation de novembre a été les délais de livraison en Chine. Les délais de livraison aux États-Unis se sont améliorés. Le pire mois pour l’indice de la Fed de New York a été décembre 2021.