Avis | Ce qui différencie Trump de DeSantis et des autres républicains

Une génération entière de dirigeants républicains a allègrement ignoré et trahi les préoccupations fondamentales de nombreux électeurs républicains, alors qu’un trop grand nombre de leurs emplois ont été expédiés en Chine, leurs fils ont été envoyés dans des guerres ingagnables et leurs communautés ont été empoisonnées par la drogue.

Comparez ce mépris à peine voilé avec la façon dont M. Trump a embrassé les électeurs de la classe ouvrière. Il était le seul républicain depuis Ronald Reagan qui semblait vraiment aimer les Américains ordinaires. L’ironie de prendre un magnat de l’immobilier, star de la télé-réalité, pour être le politicien le plus à même de se connecter avec les électeurs de base ne peut être surestimée. En tant que président, M. Trump a contribué à la hausse des salaires, à la paix et à la croissance économique, et aux juges de la Cour suprême qui ont annulé Roe v. Wade.

Pour les initiés politiques, l’insensibilité de M. Trump aux critiques de la National Review ou même des porte-drapeaux conservateurs de l’ère du Tea Party ressemblait à une sorte de superpuissance. Pour ses partisans, cependant, toutes ces attaques ont révélé le mépris élitiste pour les électeurs conservateurs que ces électeurs soupçonnaient d’être là depuis le début.

Cela présente un problème délicat pour le gouverneur Ron DeSantis de Floride ou tout autre candidat républicain potentiel à la présidentielle qui cherche à être Trump-y sans être M. Trump. M. DeSantis a atteint une célébrité bien méritée pour sa position agressive contre l’ingérence culturelle des entreprises, sa défense intrépide des parents et sa prévoyance pondérée dans la gestion de la pandémie.

Mais la dynamique déterminante du GOP qui a permis à M. Trump de gagner en 2016 – la méfiance profonde et justifiée des électeurs primaires à l’égard des élites de Washington pour gérer les problèmes qui les préoccupent le plus – adhère en 2022. L’intelligentsia conservatrice et les républicains de l’establishment embrassant M. DeSantis devrait comprendre que leur affection publique pour lui peut finir par nuire à un candidat qu’ils cherchent à aider.

M. Trump veut toujours bouleverser le système dont les électeurs républicains se méfient. Depuis 2016, l’établissement a encore mis le feu à sa crédibilité. Vous n’avez pas à penser que M. Trump devrait être canonisé en tant que saint pour croire que le système est toujours truqué, aussi corrompu et hostile aux Américains non-élites que jamais.

Si M. Trump se présente à nouveau contre ce système et que les personnes qui dirigent ce système avec hauteur et censure s’alignent sur les autres candidats, qui pensez-vous que les électeurs républicains soutiendront ?

Rachel Bovard est directrice des politiques au Conservative Partnership Institute et chroniqueuse technologique au Federalist.