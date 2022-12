Avis | Ce que Twitter peut apprendre des Quakers

C’est un manque d’imagination de penser que notre choix est les plateformes de médias sociaux que nous avons maintenant ou rien. Je n’arrête pas de penser à quelque chose que Robin Sloan, romancier et ancien employé de Twitter, a écrit cette année : « Il y a tellement de façons dont les gens peuvent se relier les uns aux autres en ligne, tellement de façons d’échanger et de convivialité peuvent être organisées. Regardez ces écrans, ce lavage de pixels, le potentiel liquide ! Quelle déception colossale que Twitter ait atteint un maximum local, que son effet de réseau consomme encore (!) Le carburant pour d’autres possibilités, d’autres explorations.

Ce qui m’a le plus surpris alors que Twitter a convulsé ces dernières semaines, c’est à quel point le placard des médias sociaux est vraiment usé. Beaucoup sont ouverts à essayer quelque chose de nouveau, mais pour l’instant, il n’y a rien de si nouveau à essayer. Tout ressemble à une prise sur Twitter. C’est peut-être plus rapide ou plus lent, plus décentralisé ou plus modéré, mais ce sont toutes des variations sur le même thème : des expériences sur la façon de capter l’attention plutôt que de l’approfondir, des plateformes conçues pour nous encourager à parler plutôt qu’à nous aider à écouter ou à penser .

Permettez-moi un tour bizarre ici. Je me suis intéressé cette année à la façon dont les Quakers délibèrent. En tant que mouvement, les Quakers ont été bien en avance sur la courbe morale à maintes reprises – au début de l’abolitionnisme, de l’égalité entre les sexes, de la réforme des prisons, de la pression sur les gouvernements pour qu’ils aident à sauver les Juifs de l’Holocauste. Cela ne veut pas dire que les Quakers n’ont rien fait de mal, mais qu’est-ce qui les a amenés à se tromper autant ?

La réponse suggérée par le beau livre de Rex Ambler “The Quaker Way” est le silence. Dans une réunion quaker typique, écrit Ambler, les membres de la communauté “s’assoient ensemble en silence pendant environ une heure, se levant pour ne parler que s’ils sont amenés à le faire, et ensuite seulement pour partager des idées qui, selon eux, seront utiles pour les autres.” S’ils doivent décider collectivement d’une question, “ils attendront en silence ensemble, encore une fois, pour discerner ce qui doit être fait”. Il y a beaucoup de choses que le débat peut offrir, mais beaucoup de choses qu’il peut obscurcir. « Pour avoir une idée claire de ce qui se passe dans nos vies, nous, les Quakers, essayons d’aller plus loin », écrit-il. « Nous devons abandonner nos esprits actifs et agités pour faire cela. Nous nous taisons et laissons émerger une conscience plus profonde et plus sensible.

Je trouve cela puissant en partie parce que je le vois en moi. Je sais comment je réponds dans le feu d’une dispute, quand tout mon être est tendu pour réagir. Et je sais comment je traite les questions difficiles ou les émotions difficiles après une réflexion tranquille, quand mon esprit a le temps de se calmer. Je sais qui est mon meilleur moi.

La démocratie n’est pas et ne sera pas une longue réunion Quaker. Mais il y a ici une sagesse qui vaut la peine d’être méditée. Nous ne prenons pas nos meilleures décisions, en tant qu’individus ou en tant que collectif, lorsque nos esprits sont les plus actifs et agités. Et pourtant, “actif et agité” est à peu près la description la plus précise que je puisse imaginer de l’esprit Twitter. Et après nous avoir mis dans un état mental actif et agité, Twitter nous encourage ensuite à lancer des déclarations déclaratives sur les problèmes les plus controversés possibles, toujours avec un œil sur la rapidité avec laquelle ils accumuleront des likes et des retweets et donc une puissance virale. C’est fou.

Et ça va empirer à partir d’ici. OpenAI a récemment publié ChatGPT, un système d’intelligence artificielle qui peut recevoir des requêtes en langage clair (“Écrivez-moi un argument pour les avantages des soins de santé à payeur unique, dans le style d’une chanson de Taylor Swift”) et cracher des résultats remarquablement passables.