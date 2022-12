Avis | Ce que trop peu de pardon nous fait

Quatre ans plus tard, un groupe d’érudits a écrit que notre culture laïque perdait la capacité de pardonner comme le faisaient les Amish. Les Américains, ont-ils soutenu, sont déterminés à s’affirmer, croyant que les intérêts et les besoins de l’individu passent avant ceux de la famille, de la communauté ou de Dieu. Les Amish, en revanche, ont comme l’une de leurs valeurs fondamentales le renoncement à soi, le pardon en étant une forme. Les auteurs ont conclu que notre culture d’individualisme expressif est celle qui « nourrit la vengeance et se moque de la grâce » et ne produira pas d’agents de pardon et de réconciliation.

Quel est ce bien supérieur nécessaire au pardon ? Cela peut être beaucoup de choses; la plus naturelle est probablement la volonté de sacrifier ses intérêts pour le bien de la communauté. Le christianisme fournit une ressource unique à ce stade, unique même en comparaison avec d’autres religions. Au cœur de la foi chrétienne, il n’y a pas principalement un enseignant merveilleux et sage (bien que Jésus l’ait été aussi), mais un homme qui est mort pour ses ennemis afin qu’il puisse leur obtenir le pardon divin. Lorsque vous embrassez l’idée que le sacrifice de Jésus a été fait pour vous, la crucifixion devient un acte d’une beauté incomparable qui, lorsqu’il est placé au centre de votre être, vous donne à la fois la profonde humilité et le bonheur immense, voire la joie, nécessaires pour pardonner aux autres.

L’église chrétienne d’aujourd’hui n’est pas le modèle de pardon qu’elle était parfois dans le passé. Dieu utilise la bonté pour conduire les cœurs des gens à changer (Romains 2 :4), mais pris dans son ensemble, l’église américaine d’aujourd’hui ne le fait pas. Les chrétiens comme moi devraient se repentir et se renouveler en tant que membres de communautés de pardon et de réconciliation. Lorsque Jésus-Christ mourait, il dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23 :34). S’il traite ainsi ses bourreaux, comment ceux d’entre nous qui croient en lui peuvent-ils être froids, caustiques ou durs avec qui que ce soit ?

Si le pardon des petites et des grandes choses était profondément ancré dans notre culture, cela nous transformerait politiquement, mettant fin à la démagogie qui n’admet jamais les actes répréhensibles et qui se moque et rabaisse ses adversaires. Cela nous transformerait socialement, mettant fin aux stéréotypes raciaux, à la discrimination et à la réticence à s’écouter les uns les autres. Cela rendrait chaque mouvement pour la justice moins susceptible de s’épuiser, d’aller trop loin ou de s’aliéner. Cela nous refaçonnerait personnellement, nous permettant d’affronter les frustrations et les blessures et de les surmonter plutôt que de nous tourner vers la drogue, les armes à feu ou d’autres moyens destructeurs de gérer notre douleur.

Peu ont la capacité d’affronter honnêtement leurs propres échecs, leurs défauts, leur égocentrisme – en bref, leur péché – à moins qu’ils ne soient assurés que la grâce est prête à les rencontrer. CS Lewis l’a bien dit : “Être chrétien signifie pardonner l’inexcusable, parce que Dieu a pardonné l’inexcusable en vous.”