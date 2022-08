Avis | Ce que signifie la perte de Liz Cheney dans le Wyoming

Ainsi, ils accomplissent de petits actes symboliques, comme pousser un projet de loi qui oblige les responsables locaux de l’application des lois à ignorer la loi fédérale qui viole le deuxième amendement, ou parrainer un projet de loi qui interdit l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles publiques du Wyoming. Il a échoué parce que suffisamment de conservateurs traditionnels ne croient pas que c’est un vrai problème. Tom Walters, un représentant de l’État de la vieille école, a observé : “Ils en parlent comme si c’était là, et pourtant ils connaissent tous leurs professeurs et ils savent que leurs professeurs ne l’enseignent pas.”

S’attaquer à ces fantômes avale du temps, laissant des problèmes plus importants négligés. Cathy Connolly, la dirigeante de la minorité démocrate à la State House, nous a dit : « Nous avons l’un des taux de suicide les plus élevés du pays. Nous avons maintenant le taux de mortalité au travail le plus élevé. Nous avons des problèmes de Covid. Nous avons des hôpitaux qui ferment. Nous n’examinons pas ces problèmes parce que nous avons ces factures stupides », a-t-elle déclaré, ajoutant un juron.

Le nouvel engouement identitaire de la droite n’a pas été conçu par Donald Trump. Cela a simplement créé une opportunité qu’il a exploitée. Mais M. Trump a rendu la politique identitaire plus dangereuse que son rival progressiste en la mariant à un culte de la personnalité et à une campagne pour voler une élection. Ces changements n’ont fait qu’élargir la division de classe du parti: alors qu’une majorité substantielle d’électeurs primaires républicains blancs sans diplôme universitaire disent qu’ils préféreraient voter pour lui en 2024, ceux qui ont des diplômes universitaires veulent généralement quelqu’un d’autre, selon un New York Times de juillet /Sondage du Collège de Sienne.

La chute de Mme Cheney met en évidence le caractère sectaire de la politique identitaire en constante évolution de la droite. Au cours de ses deux premiers mandats, elle a soutenu les positions de M. Trump 93% du temps, selon FiveThirtyEight (presque aussi souvent que Kevin McCarthy et plus souvent qu’Elise Stefanik). Pourtant, Mme Cheney n’est pas seulement considérée comme une “républicaine de nom seulement” par de nombreux républicains du Wyoming – elle est le visage des RINO. Lors de la convention d’État, un participant arborait un T-shirt sur lequel était inscrit « No More RINOs » avec le nom de Mme Cheney encerclé et barré. Croiser M. Trump, c’est devenir un faux conservateur.

Malheureusement, l’establishment du GOP n’était pas assez fort pour sauver Mme Cheney. Heureusement, cependant, il n’est pas mort, même dans le Wyoming. En fait, c’est beaucoup plus enraciné que la défaite de Mme Cheney pourrait le suggérer. La vieille garde contrôle toujours la législature de l’État et les deux comtés les plus peuplés du Wyoming, qui ont tous deux repoussé avec force les efforts visant à censurer Mme Cheney. Et dans certains endroits, les nouveaux insurgés ont été déjoués et repoussés. Par exemple, dans le comté de Campbell, où le soutien à M. Trump dépasse celui de la plupart des comtés du Wyoming, l’establishment a arraché le parti aux nouveaux identitaires.

Des combats similaires se déroulent dans les partis d’État et les législatures du Colorado à l’Arizona, en passant par l’Idaho, l’Illinois et le Texas, où les nouveaux identitaires prennent de l’ampleur, érodant le pouvoir de la vieille garde. Mais même s’ils continuent d’avancer, leur style politique peut aussi contenir les germes de sa destruction. Tout parti qui élève le symbolisme au-dessus du gouvernement risque de susciter une révolte de masse sur la route. Certains praticiens de la politique identitaire de gauche ont déjà découvert cette leçon à leurs dépens. Lorsque certains membres du San Francisco Board of Education se sont occupés de renommer les écoles au lieu de donner la priorité à leur réouverture après de longues fermetures pendant la pandémie, ils ont été rappelés. Les résultats comptent même à l’ère de la politique identitaire.