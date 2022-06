Avis | Ce que l’inversion de Roe signifie pour le travail des femmes

Aujourd’hui, nous payons plus cher cette liberté que les hommes. Et c’est un prix dont nos enfants hériteront. Beaucoup de gens qui célèbrent la décision Dobbs sont nostalgiques d’une économie américaine d’avant la Seconde Guerre mondiale. Cette économie a empêché les femmes de rivaliser avec les hommes sur le marché du travail rémunéré. Il s’est également appuyé sur les syndicats pour protéger les revenus des hommes de la classe ouvrière. Cette économie a disparu. Cette économie ne fournira pas comme par magie de bons emplois et de bons salaires aux hommes qui les transmettront à leurs femmes et à leurs enfants.

En tant que femme noire, j’ai hérité des dettes que le racisme blanc a imposées aux moyens de subsistance de mes grands-parents et arrière-grands-parents et de leurs arrière-grands-parents. Je sais bien à quoi ressemble cet héritage. Cela rend votre vie plus pauvre. Cela appauvrit vos communautés. Et cela condamne une société.

Que nous soyons tous moins libres que nous ne l’étions jeudi est, même maintenant, un cliché. Mais en fait, c’est plus vrai pour les femmes pauvres et les hommes trans que pour les autres. Ne confondez pas le préjudice spécifique avec le préjudice localisé. Lorsque les femmes ne peuvent pas se déplacer librement à travers ce pays, sûres qu’elles ont des droits humains fondamentaux lorsqu’elles migrent, nous sommes tous ancrés dans la pauvreté de leurs choix.

Il y a des jours encore pires à venir. Au dire de tous, l’annulation de Roe v. Wade n’est que le début de décisions qui pourraient renverser les droits de l’homme durement acquis pour tous les Américains. Le juge Clarence Thomas a indiqué que les droits des LGBTQ, l’accès au contrôle des naissances et la confidentialité des soins de santé pourraient être dans le collimateur du tribunal.

Je suis encore sous le choc de me réveiller dans un nouveau monde. Mais ce sentiment ne peut pas se solidifier en inertie. Nous pouvons et devons faire des dons aux organisations qui fournissent des services d’avortement dans les communautés locales. En même temps, les dons ne nous sauveront pas. La citoyenneté de consommation nous a appris à considérer notre politique comme un ensemble de transactions que nous pouvons acheter comme nous le ferions pour une voiture ou une nouvelle paire de chaussures. Le rétablissement des droits de l’homme nécessitera un engagement politique direct et une formidable résistance. Je n’ai pas particulièrement d’espoir.

Le juge Samuel Alito a rédigé la décision majoritaire. La journaliste Stephanie Mencimer a écrit dans Mother Jones que ce serait toujours “Alito” qui rédigerait la décision majoritaire. Alito dit que le tribunal ne peut pas se préoccuper de la façon dont ses décisions affectent les gens. Linda Greenhouse dans The Times a décrit l’opinion comme arrogante. Je m’attends à de l’arrogance de la part d’un tribunal conservateur. Il est plus important pour moi que la décision soit si audacieuse.