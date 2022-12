Avis | Ce que l’euthanasie a fait au Canada

Mais le mal n’est pas seulement dans ces interactions ; c’est là dans la fondation. L’idée que les droits de l’homme englobent un droit à l’autodestruction, l’idée que les personnes dans un état de souffrance et de vulnérabilité terribles sont vraiment « libres » de faire un choix qui met fin à tous les choix, l’idée qu’une profession de guérisseur devrait inclure la mort dans son batterie de traitements – ce sont des idées intrinsèquement destructrices. Sans contrôle, ils forgeront un nouveau monde cruel et courageux, un dernier chapitre déshumanisant pour l’histoire libérale.

Pour toute personne de droite opposée à Donald Trump et à la grossièreté qui l’entoure (plus récemment à sa table de dîner à Mar-a-Lago), les six dernières années ont forcé des questions difficiles sur le moment où il est logique de s’identifier au conservatisme, de se soucier de son orientation et survie.

Une réponse dépend de l’avenir dystopique que vous craignez le plus. Parmi ces NeverTrumpers qui ont complètement quitté la droite, la peur écrasante est celle d’un avenir autoritaire ou fasciste, une menace de droite pour la démocratie nécessitant toute la résistance possible.

Mais dans l’expérience canadienne, vous pouvez voir à quoi pourrait ressembler l’Amérique avec un véritable pouvoir de droite brisé et un conservatisme apprivoisé offrant une résistance minimale au libéralisme social. Et le danger dystopique y semble non seulement plus immédiat que n’importe quel scénario autoritaire de droite, mais aussi plus difficile à résister – parce que ses caractéristiques sont conformes à tant d’autres tendances, son chemin aplani par tant d’institutions puissantes.

Oui, il y a des libéraux, canadiens et américains, qui peuvent voir ce qui ne va pas avec l’euthanasie. Oui, les pom-pom girls les plus explicites pour Quitus peuvent encore inspirer des réactions négatives : les réactions de Twitter à la vidéo de Simons ont été dures et elle a disparu du site Web de l’entreprise.

Mais sans un conservatisme puissant, l’équilibre culturel penche trop contre ces doutes. Et plus la déchristianisation avance, plus l’impulsion est forte d’aller là où la vidéo de Simons est déjà allée – de rationaliser le nouvel ordre avec des assurances implicites que c’est ce que veut une puissance supérieure.

Il est souvent traité comme une défense de l’euthanasie que les objections les plus intenses viennent de la religion biblique. Mais les arguments spirituels ne disparaissent jamais vraiment, et l’ordre libéral dans un crépuscule dystopique sera toujours imprégné d’une sorte de foi religieuse.