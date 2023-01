Avis | Ce que les insurgés de 2021 et 2023 ont en commun

L’une des principales idées à l’origine de la création de l’État-providence moderne était une adaptation de l’ancienne idée républicaine selon laquelle l’autonomie gouvernementale ne pouvait être maintenue en l’absence de sécurité économique et d’indépendance. Dans la conception originale, posséder une ferme et gérer une ferme, c’était assurer votre position économique et cultiver les habitudes de la citoyenneté.

La fermeture des frontières, la croissance du capitalisme industriel et le passage au salariat pour la plupart des travailleurs ont forcé les Américains à repenser les termes de la liberté républicaine. Le populisme – le mouvement insurrectionnel qui a émergé à la fin du XIXe siècle pour placer la vie économique nationale sous le contrôle démocratique du « peuple » – était une tentative de renégocier les conditions de la liberté américaine. Le mouvement progressiste, plus axé sur l’élite, venant à la suite de l’effondrement du parti populiste, en était un autre.

Pour les populistes, la liberté signifiait le contrôle populaire sur la prise de décision économique. Pour les intellectuels progressistes comme Walter Lippmann, cela signifiait la sécurité contre le besoin économique. “Au lieu de suspendre la dignité humaine à la seule hypothèse d’autonomie gouvernementale”, a écrit Lippmann, “vous insistez sur le fait que la dignité de l’homme exige un niveau de vie.” Le gouvernement est donc jugé selon qu’il produit « un certain minimum de santé, de logement décent, de nécessités matérielles, d’éducation, de liberté, de plaisirs, de beauté, non qu’au sacrifice de toutes ces choses, il vibre aux opinions égocentriques qui flottent dans l’esprit des hommes.

Vous pouvez considérer le New Deal, dans ce contexte, comme une tentative de synthèse des conceptions populistes et progressistes de la liberté. Organisés par le biais de syndicats industriels, les travailleurs ont le pouvoir de façonner leur destin économique collectif et, à leur tour, d’utiliser la capacité administrative de l’État pour assurer leur assise économique et s’affranchir du besoin et de la dépendance au pouvoir arbitraire des employeurs privés.

Bien sûr, pour les employeurs, ce type de pouvoir arbitraire n’est qu’un autre nom pour la « liberté », et une grande partie de l’opposition conservatrice à l’assurance sociale et à l’État-providence découle de la conviction que cette expansion du pouvoir de l’État est une menace pour le caractère sacré du marché et la liberté des individus d’agir en son sein.