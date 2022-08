Avis | Ce que les États-Unis se trompent sur l’Iran

William J. Burns, le directeur de la CIA et l’un des architectes diplomatiques de l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran, a écrit que l’accord a été engendré par “une diplomatie à l’esprit dur, soutenue par le levier économique des sanctions, le levier politique d’un consensus international, et l’effet de levier militaire de l’usage potentiel de la force. Aujourd’hui, la diplomatie n’a pas été dure, les sanctions ne sont pas pleinement appliquées, le consensus international est plus difficile à obtenir et Téhéran semble convaincu que le président Biden n’a aucun intérêt dans un autre conflit militaire au Moyen-Orient.

Le régime clérical qui a gouverné l’Iran au cours des quatre dernières décennies est en phase terminale, mais il continue de perdurer en partie en raison d’un manque d’alternatives viables. Il ne peut pas se réformer de manière significative, par crainte fondée que cela ne précipite sa mort. Les quatre chevaux de l’économie iranienne – inflation, corruption, mauvaise gestion et fuite des cerveaux – sont endémiques. Le dénominateur commun entre l’Iran et ses sphères d’influence régionales – la Syrie, le Liban, le Yémen et l’Irak – est l’insécurité, l’échec économique et un profond malheur.

Crane Brinton, auteur du livre fondateur “L’anatomie de la révolution”, a soutenu que la plupart des révolutions connaissent une période radicale, le “règne de la terreur”, avant que la normalité ne s’installe finalement. Bien que la ferveur révolutionnaire se soit calmée depuis longtemps en Iran, la normalité est restée insaisissable , en partie à cause des puissants intérêts enracinés dans le statu quo.

L’objectif de M. Khamenei et de ses cohortes révolutionnaires – les vrais croyants restants – est d’éviter un Iran normal, et une normalisation avec les États-Unis, qui priverait la République islamique de l’adversaire extérieur qui a contribué à maintenir la cohésion des forces de sécurité. , la asabiyyah dont parle Ibn Khaldoun. Bien qu’il s’agisse d’une stratégie perdante à long terme, l’horizon temporel de l’octogénaire M. Khamenei est limité. La priorité de M. Khamenei n’a jamais été l’intérêt national de l’Iran, mais c’est de garder son régime uni et la communauté internationale divisée.

Si l’histoire de quatre décennies de la République islamique est un guide, M. Khamenei peut ne pas vouloir ou être incapable de rassembler un consensus interne pour relancer l’accord nucléaire avec les États-Unis à moins qu’il ne sente que la solidarité du régime faiblit et que l’épuisement de la société commence à se faire sentir. alimenter une nouvelle génération de chercheurs de pouvoir. Le paradoxe de la République islamique est qu’elle n’a tendance à faire des compromis que sous de fortes pressions, mais ces mêmes pressions extérieures et cet isolement contribuent à la maintenir en vie.

C’est un jeu que M. Khamenei perfectionne depuis des décennies.